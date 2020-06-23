美国将暂停发放部分种类非移民工作签证

新华社华盛顿6月22日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普22日发布公告，宣布美国将暂停发放部分种类非移民工作签证。

公告说，美国将从24日12时01分起至今年底暂停发放H-1B、H-2B、L和J非移民工作签证，适用于公告生效之时不在美国、无有效非移民签证以及除签证外没有准许其赴美和入境官方旅行文件的外国人。

公告说，不受影响的包括美国合法居民、寻求入境为美国食品供应链提供“必要”劳动和服务的外国人、其入境被美国国务院等部门认定为符合美国国家利益的外国人等。

此外，公告说，特朗普决定将4月签署的一项行政令的有效期延长至今年底。该行政令说，即日起60天内暂停向部分外国人发放“绿卡”，即这些人在行政令有效期内无法获得美国永久居民身份。

白宫在一份声明中说，受新冠疫情影响，大量美国劳动者失业，特朗普政府这些举措是为了确保企业在雇人时首先考虑美国劳动者。特朗普政府一名高级官员在媒体电话吹风会上称，暂停发放部分“绿卡”和上述签证将为美国劳动者腾出52.5万个工作岗位。

美国民权联盟移民政策副主任安德烈娅·弗洛蕾斯发表声明说，特朗普政府不是在处理新冠疫情或经济问题，而是在利用疫情推进“分裂性政策”，呼吁美国国会对这些措施的真实目的和影响展开调查。

美国国会参议院司法委员会主席、共和党人林赛·格雷厄姆也对此表示担忧。他在社交媒体上说，合法移民一直有利于美国经济发展，暂停这些签证项目恐怕会拖延美国经济复苏。

移民政策是特朗普施政宣传和竞选连任的标志性议题之一。自2017年1月上任以来，特朗普政府持续收紧移民政策，出台了一系列强硬的移民限制措施，招致广泛争议。新冠疫情暴发以来，特朗普政府以国家安全为由，接连发布针对多国多地的旅行禁令，还实施针对多国的移民签证限制。

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