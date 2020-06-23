哈萨克斯坦新增499例新冠肺炎确诊病例 无症状病毒携带者总数破万

人民网努尔苏丹6月23日电（记者 周翰博）根据哈萨克斯坦卫生部发布的最新数据，22日哈全国新增499例新冠肺炎确诊病例、7例死亡病例和816例无症状病毒携带者。截至当地时间6月23日10时00分，哈萨克斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到18231例，康复11158例，死亡127例，无症状病毒携带者10625例。

统计数据显示，哈萨克斯坦3个直辖市和14个州前一日均发现确诊病例。单日新增确诊病例数量最多的地区包括：直辖市奇姆肯特（61例）、首都努尔苏丹（59例）、卡拉甘达州（53例）和最大城市阿拉木图（39例）。与21日相比，哈全国单日确诊病例增幅约为2.8%。在新增加的7例死亡病例中，年龄最大的出生于1949年，最小的出生于1975年。

“疫情大幅反弹是人们自己造成的。”哈萨克斯坦首席传染病医生巴耶舍娃日前对媒体说，没有什么所谓的一波又一波疫情。疫情的变化完全取决于人们自身。对于隔离制度，许多人不理解、不接受，认为相关措施剥夺了他们的自由，影响了自己的工作。限制措施稍一放松，人们便立刻蜂拥而出，不再遵守防疫规定。“人们的表现导致确诊病例和死亡人数迅速上升，也使此前采取隔离制度取得的一些效果瞬间化为泡影。”

值得注意的数，自6月6日起开始单独统计的无症状病毒携带者数量在短时间内破万，极大地增加了哈疫情防控难度。哈萨克斯坦卫生部部长顾问苏莱曼诺娃日前对媒体表示，近期，哈萨克斯坦各地检出的无症状病毒携带者以及轻症患者数量大幅增加。“该现象说明，疾病正在发生遗传学变异。”

按照哈萨克斯坦现行新冠肺炎收治流程，无症状病毒携带者采取自我隔离的治疗方式。哈首席卫生医师耶斯马加姆别托娃日前表示，无症状病毒携带者必须严格遵守居家隔离要求。“他们要签署责任书，并按规定居家隔离14天。无故外出者要受到惩罚，如果因违反隔离规定导致他人感染，相关人员要承担刑事责任。我们有能力通过信息技术对无症状病毒携带者的行动进行跟踪。”

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