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美方是如何通过碰瓷中国破坏核谈判的

叶烛

2020年06月23日11:23  来源：人民网-国际频道
 

6月22日，俄罗斯和美国在维也纳开始了关于进一步延长《削减战略武器条约》的谈判。该条约2011年签署，在其约束下，两国应通过严格检查和数据共享，来加强核武和军事互信，达到限制核规模的目的。

2021年2月，条约将到期，双方有延长约期的倾向。俄方已经表明，有意愿在没有任何前提条件的情况下延长该条约。这本来是件好事。但谈判还没开始，美国军控问题特别代表比林斯利就开始了“碰瓷”中国的表演——强行将中国国旗摆上谈判桌，并拍照发推特称“中国没来”。

中国当然不可能来。首先，如俄罗斯副外长谢尔盖·里亚布科夫接受NBC采访所说“这是俄美两国间数十年的协议”，本与中国无关；其次，俄美两国均拥有超过5000枚核弹头，中国的核武数量与之不可同日而语。何况，中国外交部发言人华春莹早在6月9日就已明确表示中方无意参加谈判，并指出：“美方一再地拿中方说事儿，这是美国向其他国家推卸责任的一贯的伎俩。”

美方在与俄罗斯的谈判桌上企图“硬拉”中国上场，中俄均不买账。俄罗斯方面在会前要求将中国国旗撤下。中国外交部军控司司长傅聪在推特上回应：多么荒谬的场景！在没有中国出现的谈判桌上放中国国旗！希望续约顺利！但奇怪你们能有多LOW？

中国常驻维也纳和联合国的其他国际组织代表团官方账号也讽刺说：“这是美国的行为艺术”？并被路透社作为新闻标题进行报道。

比林斯利的这一荒唐作秀，也遭到了美国媒体鄙视，被称为“破坏谈判”“可能令世界两个最大核力量间最后的约束消失”的危险行为。

6月22日，美国沃克斯新闻网发表题为《从一条推文看特朗普对中国的执着如何阻挠核谈判》的文章。文章称，如果你想了解美国在关于控制核武器扩散的谈判中表现有多差，你只需要看看这个国家的首席控核谈判官的一条推特。

沃克斯新闻网指出，比林斯利的表现令续约艰难重重。这意味着，世界上最大的两个核武国家之间的最后一个核条约也濒临消失。

文章称，谈判开局不利，美国对中国的过分沉迷可能是一个重要原因。有专家称，如果美国急需执着于硬拉中国参与，那么很可能真正有诚意的谈判无法开始。

沃克斯新闻网采访的乔治城大学核专家凯特琳-泰麦奇注意到，既然中国几乎没可能加入该条约，那么比林斯利这么做就只有一个结论：美方对中国施压实际是别有用心。“这种把戏都是为了给特朗普一个退出新条约的借口。”

“美国对中国的关注已经耗尽了美俄双边谈判所有的氧气，” 俄罗斯政策研究中心(PIR Center)核专家安德烈（Andrey Baklitskiy）说，中国已经坚决表明不会参加谈判，华盛顿可能最后和谁也达不成协议，只能得到一些迅速传播的照片。

泰麦奇也对这一可能性表示担忧。“这将会是一个可怕的错误，并意味着，数十年来，世界上两个最大的核力量第一次缺乏控制战略性核武器的条约。”

她还说，实际上，特朗普已经退出了两个与俄罗斯之间的武器控制条约，放松了两国的武器和军事活动限制。新条约如果失败，将完全解除缰索，让美俄两国都更加自由地制造武器。

文章最后指出，比林斯利的推特本来是想作为一场耀武扬威、哗众取宠的强迫中国加入谈判的表演，然而结果适得其反。比林斯利展示了：美国实际上是自娱自乐——并在这一过程中将世界推入了危险境地。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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