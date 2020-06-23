德国总统就斯图加特数百人暴力冲突事件表态   

人民网讯（施维、张信凤、实习生彭孔翎）当地时间6月20日晚至21日凌晨，德国斯图加特市发生街头暴乱。数百名闹事者破坏并洗劫了当地店铺，警方调动280名警察到事发现场维持秩序，直到凌晨才将局面控制住。22日，德国总统施泰因迈尔就此事表态，他强烈谴责了这次暴乱行为并力挺警察。

在现场的闹事者袭击警察并毁坏了警车，现场一片狼藉。在冲突最激烈的时候，王宫广场聚集了近500名闹事者。警方公布的初步数据显示：40家店铺橱窗被打碎，9家商铺遭遇洗劫，12辆警方车辆被损坏，19名警员受伤。

据悉，事件的导火索是警察当晚在王宫花园对一名涉嫌毒品交易的17岁德国少年进行了询问。然而，随即引来了约300名在附近参加派对的人群，他们支援了该少年，用石块和酒瓶攻击了警察。

尽管警方调动了大量警力，然而直到凌晨4时30分才将局面控制住，共有280名警察来到事发现场维持秩序。参与了当晚行动的警察局副局长托马斯·贝尔格（Thomas Berger）称：“斯图加特从未经历过这种大规模的骚乱。” 目前暂有24人被逮捕，其中12人是德国籍，另有12人持有外国国籍。

巴符州内政部长托马斯·施特罗伯（Thomas Strobl )认为，并无足够证据表明暴乱是出于政治目的。近期美国发生的反种族主义和警察暴力执法的游行可能加剧了人们的情感波动。这次暴乱人群来自一个派对活动，其行为也一定程度上受到了毒品和酒精的刺激。

目前事件起因还没有明确调查结果，但有媒体和心理学家分析认为，这是新冠疫情隔离措施造成的反抗情绪所致。《南德意志报》文章称，在过去几周，由于要贯彻新冠防护措施，市民已经同警察有过多起冲突，但是升级到昨天的规模还是前所未有的。

此外，由于参加暴乱的派对群体中许多是在德国的外国移民，因此也有声音认为事件可能和左翼势力有关。

22日，德国总统施泰因迈尔在柏林就此事表态。他强烈谴责了这次暴乱行为并力挺警察。他说：“周末在斯图加特发生的暴力、破坏和纯粹的野蛮行为，必须受到这个法治国家最严厉的惩罚！任何袭击警察、蔑视警察的人，我们都要坚决地与之对抗。”

施泰因迈尔表示，那些不顾残暴攻击，冒着生命危险在街头保护人们安宁的生活、捍卫国家机器权威的人，值得我们的尊重和支持。

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