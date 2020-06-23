西班牙疫情困境下 华人免费“爱心午餐”汇成善意暖流

西班牙马德里Usera区，是西班牙华人最集中的地方，也是马德里移民最集中的地区之一。在新冠疫情期间，由Usera华人华侨协会等组成的侨界联盟，举办了面向社区华人华侨和当地居民的免费发放爱心午餐的活动，引起广泛关注。

不仅面向华人 7000份爱心午餐

在Usera区一隅，一家中餐厅前排起了熙熙攘攘的长队。餐厅内的志愿者正大汗淋漓地将热乎的食物打包好，递给窗口外排队领取午餐的人。

西班牙Usera华人华侨协会会长陈恩官先生接受人民网采访时表示，举办“免费爱心午餐”的初衷是帮助中国同胞及区内所有受疫情影响的困难居民。

“3月中旬西班牙疫情爆发后，月底唐人街区内就有华人向我们联盟求助说，‘吃饭成问题了’，”陈先生说，“四月下旬，我们在Usera给中国同胞分发了四百多份爱心食品箱。后来发现除了同胞之外，还有很多其他族裔的居民身处困境。所以我们决定从5月22日到6月20日（共30天）做免费爱心午餐来帮助他们。”

马德里Usera区不仅是西班牙华人最集中的地方，还居住着许多来自拉美、中国、东欧、北非等地的移民群体。“每天来领取爱心午餐的中国同胞在150至200人左右，其他族裔的少则100人，多则230多人。活动刚开始的时候，来领取爱心午餐的对象以华人为主。现在‘老外’比华人还多：拉美人、东欧人和本地西班牙人等等。目前为止我们已经发出了七千多份爱心午餐。”陈先生说。

患难与共 点滴善意汇成暖流

“6月6日，usera温州商场的陈经理，个人名义送一箱包菜；6月6日，唐人街老板王平送来五箱鱼及三大袋猪蹄，赞助爱心免费午餐；6月11日，山东联谊会的张女士送来二三十包大米面条等……”

联盟的清单上，记录下了所有华人点点滴滴的善意。受疫情冲击，Usera华人的生意也受到了影响，但依然有很多人想为活动出一份力，通过捐款和捐赠食材表达心意。记者看到，光是筹备组和赞助者就组成了一张长长的名单。除了个人，西班牙华人商界和企业也为“免费爱心午餐”活动提供了资金支持。

爱心午餐的准备工作光有资金还不够。据陈先生介绍：“我们前一天就需要规划好食谱，每天先预备270至280份午餐，厨师根据当天食材，尽量做到荤素搭配。如果大部分午餐已经分发完了，就只提供三鲜炒饭或三鲜炒粉干，这样就不会造成浪费。”

陈先生还介绍，除了两位厨师外，其余工作人员都是志愿者。“4、5个志愿者打包分发午餐、另有2到3人负责登记，有时候他们还需要给不方便领取的人送餐。”在志愿者中，不仅有华人，还有许多西班牙当地人、各国移民等。陈先生在采访中还特意提到了两位企业家潘文尧和叶国平，“他们不止出钱，还坚持每天当两三个小时的志愿者。”

困难时刻 更显中华美德

华人的免费午餐活动在当地引起了不小的反响。“我们接到了马德里副市长Begona、Usera区长Loreto的电话，表达关心和鼓励。西班牙国家电视二台也对爱心午餐活动进行了采访。”陈先生说。

举办这样一场爱心活动还需要跟各方人士沟通解决问题。陈先生感激地说：“当时，我们尝试聘请Usera前区长当顾问，他立刻就答应了。我们得到了当地市政府的大力支持，也简化了申请程序。”

陈先生还讲了令自己印象深刻的故事：“当我打电话给保险公司为活动上保险的时候，负责人Hugo了解情况后，坚决不收我们的钱，坚持保费由他个人出。此外，还有距离很远的华人听闻，坚持来帮活动运送物资，这些细节都让我很感动。”

6月20日，活动的最后一天，免费爱心午餐共计发放9000多份。临近中国端午节，活动还特别在最后一天给每份免费午餐加上了一份粽子。 “这次活动拉近了我们与当地社会的距离，也让他们了解了中华文化的美德。”陈先生自豪地说。

(责编：刘叶婷、杨牧)