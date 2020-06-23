美国“人权”谎言是对新疆人权的极端漠视

日前，美国将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。美国政客口口声声要保护新疆的人权，却没有问过真正生活在这片土地上的2500万老百姓。

去年以来，CGTN发布3部新疆反恐纪录片，观看量超过10亿人次。中国网民在各社交平台留言，立场十分一致——希望新疆长治久安。“吃货猴纸君”评论：作为新疆人，反恐工作者保护我们的生命，非常感激，也非常心酸。新疆是我们热爱的家乡，是美丽富饶的地方，我们希望她安好。

1990年到2016年间，在“东伊运”等国际恐怖势力策动下，新疆发生数千起暴恐案件。许多人的人生因此改变。新疆暴恐案受害者们的血泪经历证明，美国的所谓法案，是对人权的极端漠视。

能歌善舞的姑娘迪丽·卡玛尔在恐袭中失去一条腿，美国政客看见了吗？“东伊运”成员肉孜拉洪6岁的儿子被迫开枪后哇哇大哭，美国政客听到了吗？当心理医生夏叶玲说“乌鲁木齐7.5事件过去十年了，我仍然在做重建来访者安全感的工作”， 美国政客心里怎么想？而当中国采取反恐和去极端化措施后，新疆超过40个月没有出现暴恐案件，美国政客坐不住了，将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法。这真是滑天下之大稽。

生存和发展权是最基本的人权。帮助千万新疆人民的生命权和发展权的，恰恰是中国的反恐和去极端化措施。中共十八大以来，新疆地区生产总值年均增长8.5%，城乡居民人均可支配收入年均分别增长8.4%、8.2%；2019年前10个月，新疆接待游客已突破2亿人次、旅游收入超过3000亿元，同比均增长40%以上。

新疆依法设立的职业技能教育培训中心，与美国推行的“社区矫正”、英国设立的DDP项目等本质上没有区别，是预防性反恐的积极探索，为消除恐怖主义滋生的土壤起到明显作用。美国媒体《国际聚焦》 （International Focus） 2019 年 5 月发表《中国新疆 自治区之旅》一文，提到教培中心里的人们通过学习职业技能获得更好的生活，他们的饮食和睡眠环境都很好，宗教信仰自由也得到了保障。白俄罗斯常驻联合国日内瓦办事处副代表皮萨勒维奇在参观教培中心后感慨道：“如果没有这些教培中心，那些犯了轻罪的年轻人就很可能入狱。我想知道西方那些批评者会不会对这样的结局感到高兴？

美国政客从万里之外依靠对8个人的采访，就急于给新疆职业技能教育培训中心贴上耸人听闻的“集中营”“再教育营”标签，不过是精心炮制的语义游戏，目的是以谎言掩盖真相，让谣言跑在事实前头，让无理取闹盖过理智和正义。这还是美国国务卿蓬佩奥“撒谎、欺骗、偷窃”的一套。美国炮制的新疆“人权”话题，只是利益无关者虚伪华丽的外衣，掩盖的是分裂中国、阻碍中国发展壮大的企图。

真正要反省的，其实是美国。6月19日，联合国人权理事会对非裔男子弗洛伊德遭警察暴力执法后死亡事件表示“强烈谴责”。6月18日，联合国难民署发布报告显示，截至2019年底，全球流离失所人数达到史无前例的7950万人。其中难民人数居高的国家：叙利亚、委内瑞拉等，都是美国制裁的对象。在反恐、人权等问题上，美国的“驰名双标”早已臭名昭著。

“风暴不会永远不住。”无视本国伤痛，妄图在别国领土上煽风点火的人，是风暴帮凶。警告美国政客，煽风点火容易自焚。在新疆问题上，国际社会必将认清真相，天山雪莲将一直傲然绽放。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)