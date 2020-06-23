德国央行行长：德国经济“应该”已走出低谷

德意志联邦银行行长延斯·魏德曼21日说，德国经济“应该”已经走出新冠疫情导致的低谷，正在“相对缓慢”复苏。

魏德曼接受《法兰克福汇报》记者采访时说，过去几个月，德国经历第二次世界大战以来最严重经济衰退。

他说：“好消息是低谷应该已经在我们身后，情况正在好转。不过，深度衰退之后的复苏相对缓慢。”

德意志联邦银行是德国中央银行，魏德曼2011年起担任行长。

魏德曼在采访中说，新冠疫情期间，德国政府为保护德国企业和就业“快速行动”；如果德国今年秋季出现企业破产潮，政府有能力提供进一步救助。

德国政府3月下旬出台1.1万亿欧元（约合8.7万亿元人民币）经济救助计划，本月早些时候宣布再注资1300亿欧元（1.03万亿人民币）提振经济。

为防控疫情，德国3月下旬关停非必要生产和商业活动，4月下旬开始逐步复工，目前仍要求民众保持社交距离，禁止举办绝大多数大型活动。

法新社报道，德国疫情相对较快的缓解速度和政府大规模经济支持大幅提升了投资者信心。

不过，德国部分地区最近出现聚集感染。截至21日下午，北莱茵-威斯特法伦州一家肉类加工厂已有1331名员工确诊感染新冠病毒。

德国政府疾控机构罗伯特·科赫研究所21日发布的数据显示，德国累计确诊新冠病例超过18.9万例，死亡8882例；确诊病例过去24小时增加687例。

罗伯特·科赫研究所20日数据显示，德国新冠病毒基本传染数当天达到1.79，即平均每名新冠患者传染1.79人，较19日的1.06大幅上升。这一研究所说，部分地区聚集感染导致基本传染数上升，全国范围新冠病例增加的情况不会出现。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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