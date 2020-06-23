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学生何时返校？美国大学城陷焦虑

2020年06月23日09:02  来源：新华网
 

美国纽约州北部伊萨卡大学城在新冠疫情期间“失去”学生这一消费主体，餐馆、店铺等商业受到重创。

【“太多未知”】

常春藤联盟学校康奈尔大学将近2.4万名学生、伊萨卡学院6200多名学生今年3月疫情暴发后大部分“消失”，导致伊萨卡大学城餐馆、店铺陷入困境。当地民众如今困惑，生活何时甚至是否有可能恢复正常。

“这将会很艰难，”在伊萨卡大学城经营多家餐厅的格雷加尔·布劳斯说，“正常情况下，大学生在校时间大约7个月。”他解雇330名员工后又雇回100多人，但他的生意依赖大学，如今前景不明。布劳斯说：“如今最大的挑战之一是存在太多未知。”

伊萨卡学院打算让学生今年秋季返校，时间比往年10月5日返校日迟几周。康奈尔大学夏季课程提供线上教学，可能很快发布秋季学期计划。分析人士认为，即便康奈尔大学决定秋季恢复线下教学，可能会把返校学生“关在”校园；而且秋季如果新增病例增加，恐怕会导致学生再次离校。

伊萨卡市市长斯万特·迈里克说，康奈尔大学大约四分之一学生来自其他国家，因而可能受全球旅行限制影响。按照他的说法，如果全美或全球各地家长不太乐意让孩子重返校园，那意味着大学“将开始裁员”。

康奈尔大学的学生每年消费总额大约2.25亿美元，推动当地零售经济。校园周边遍布时尚门店和餐馆。

【担心失业】

尽管伊萨卡市4月失业率飙升至10%，在纽约州都市区中情况仍算相对较好。康奈尔大学是所在汤普金斯县最大的雇主，员工超过1万人，还没有宣布裁员，并且采取措施帮扶当地经济，比如向一家基金注资10万美元支持受疫情影响企业。

汤普金斯县周边休闲和酒店业状况近期有所好转。美国联邦政府初步数据显示，该县5月失业人数比3月时减少2000人。

美联社报道，美国所有城市今年恐怕都免不了裁员，但一些商业严重依赖学生的小型大学城受疫情冲击更严重。

马萨诸塞州阿默斯特大学城因疫情“突然失去”马萨诸塞大学阿默斯特分校和其他4所学院大约3.5万名大学生。位于波士顿的先锋研究所分析显示，阿默斯特小镇截至5月的失业率高达32.6%，在全州排名第二。

随着防疫限制举措逐步放松，伊萨卡市近期允许餐馆恢复营业，但要求上座率不能超过接待能力的一半。作为夏季旅游目的地，伊萨卡市的葡萄园和峡谷吸引不少游客。

伊萨卡市长迈里克说，尽管4月以来商业活动有所复苏，对比去年依然大幅下滑。迈里克“极其担心”高等教育院校前景。伊萨卡学院已有167名员工被“强制休假”。掌握73亿美元捐款的康奈尔大学有望挺过这场危机，但校长玛莎·波拉克4月宣称，渡过危机的办法“几乎必然包括停工或裁员之类痛苦措施”。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：崔越、刘洁妍)
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