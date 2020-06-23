塞尔维亚议会选举执政党大胜

塞尔维亚21日议会选举初步结果当晚揭晓，总统亚历山大·武契奇领导的第一大执政党塞尔维亚进步党赢得超过60%选票，锁定胜利。

武契奇在胜选演说中强调，塞尔维亚需加快融入欧洲，同时维系与“旧友”关系。

【执政党大胜】

塞尔维亚这场议会选举是欧洲各国逐步解除防疫限制措施后首场全国性选举，原定4月举行，后因疫情推迟。

塞尔维亚21个党派和党派联盟争夺250个议席。当晚公布的非官方初步结果显示，塞尔维亚进步党获得大约63%选票，大致符合选前民意调查预期。正式结果预期4天后出炉。

武契奇当晚在首都贝尔格莱德的进步党总部发表获胜宣言，向支持者致谢。他说，在他多年从政生涯中还未经历过如此胜利。“我们在每个地方都赢了。我们在以前从未赢过的地方也取得胜利。”

目前塞尔维亚并未完全解除防疫措施，仍要求投票站人员戴口罩和手套、选民保持一米以上距离并只作短暂停留。反对党阵营同时发起抵制活动，呼吁选民“待在家中”。不过，这场选举投票率比正常年份仅略有降低。法新社援引独立选举监督机构CRTA的调查数据报道，全国近660万注册选民中略超半数投了票。

媒体预期，有了60%以上选票，进步党在议会中所掌握席位可达189席左右，超出单独组阁所需的“半数以上”门槛，进一步扩大执政党优势。

支持率排名第二的是进步党执政盟友、第一副总理兼外交部长伊维察·达契奇领导的塞尔维亚社会党。根据益普索集团民调预测，塞尔维亚社会党可能获得32个议席。第三位是唯一取得足够选票跻身议会的反对党塞尔维亚爱国联盟，预期赢得十几席。一些少数族裔政党将占据大约17席。

【入新盟不忘旧友】

现年50岁的武契奇2012年起担任进步党主席，2014年出任总理，2017年就任总统。此次选举无关总统职位，但竞选过程凸显他对执政党及盟友的影响力。按照法新社的说法，塞尔维亚总统是礼仪性职务，但武契奇依然是塞尔维亚最高决策人，引领这个国家渡过新冠疫情这一公共卫生危机。

武契奇强调：“我们必须加快融入欧洲的进程……与此同时，我们需要维护（现有）友谊，与那些在新冠疫情的艰难时期和塞尔维亚领土统一遭遇危险时刻支持我们的朋友维持关系。”

俄罗斯卫星通讯社报道，武契奇计划24日赴莫斯科参加俄罗斯纪念卫国战争胜利75周年阅兵仪式，会晤俄总统弗拉基米尔·普京。普京计划10月访问贝尔格莱德，参加一家东正教教堂落成典礼。

法新社报道，武契奇同样得到西方支持，后者认为他有能力解决塞尔维亚与科索沃的夙怨。塞尔维亚始终坚持科索沃是塞领土的一部分，不承认科索沃是独立国家，这成为塞尔维亚加入欧洲联盟进程中一个胶着议题。武契奇有意推动就科索沃地位议题举行由他国斡旋的谈判。

武契奇定于27日在美国白宫与科索沃方面代表见面，下周还准备与欧盟塞尔维亚和科索沃问题特使会晤。欧盟已计划重启由欧盟调解的双方谈判。（沈敏）（新华社专特稿）

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