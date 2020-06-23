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紧急状态结束　西班牙重开与法国边界

2020年06月23日08:44  来源：新华网
 

　　西班牙国家紧急状态21日结束，同一天向法国重新开放边界。

　　21日起，欧洲联盟成员国公民和来自申根区国家的访客入境西班牙不必隔离14天。英国访客享受同等待遇。

　　【开放边界】

　　西班牙国家紧急状态21日结束，西班牙与法国边界当天重新开放。

　　西班牙3月14日宣布进入国家紧急状态，禁止民众非必要外出、关闭大部分商铺。紧急状态多次延长。随着疫情好转，各项防疫限制措施逐步解除。

　　法新社记者21日在法国边境口岸勒佩尔蒂看到，口岸双向通车，大多数车辆由西班牙驶入法国。

　　另一个与西班牙接壤的国家葡萄牙决定7月1日重新开放与西班牙的边界。

　　西班牙21日起向除葡萄牙以外的欧盟成员国和申根区国家民众恢复开放边界，定于7月1日起向其他国家和地区恢复开放边界。申根区国家共26个，多数为欧盟国家，有4个非欧盟国家。申根区内部以往允许人员自由通行，新冠疫情暴发后，多国采取边界管控措施。

　　【享受“自由”】

　　西班牙是欧洲新冠疫情最严重国家之一，施行欧洲国家中较严格的“封城”措施。路透社报道，西班牙迄今确诊新冠病例超过24.5万例，死亡病例超过2.8万例。西班牙卫生大臣萨尔瓦多·伊利亚先前说，疫情彻底结束前，西班牙将一直强制要求戴口罩。

　　21日开始，西班牙允许欧盟成员国公民和来自申根区的访客自由入境，不再要求他们隔离14天。

　　意大利游客马丁娜抵达西班牙首都马德里国际机场后说：“不能到处旅行，我们不习惯。”

　　紧急状态结束后，西班牙人在国内可以自由旅行。在马德里一处火车站，旅客劳拉·加西娅戴口罩等待开往巴塞罗那市的列车。她告诉法新社记者，她3个月没见到未婚夫，“我买了第一趟列车的票，想尽快赶到那里”。

　　根据疫情严重程度，西班牙政府为解除“居家令”设有详细步骤，马德里和巴塞罗那属于较晚“解封”地区。

　　【放松管制】

　　旅游业收入对西班牙国内生产总值的贡献超过10%，重启旅游业对西班牙而言至关重要。路透社报道，每年到访西班牙的外国游客中，英国人占比超过五分之一。

　　西班牙外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚20日接受英国广播公司采访时说，西班牙将不再对来自英国的访客实施入境隔离。“21日开始，英国访客将获准自由进入西班牙，和来自欧盟成员国和申根区国家的访客一样无需隔离。”

　　冈萨雷斯·拉亚说，和欧洲其他地区访客一样，英国人入境西班牙要经过三道程序，即报告来自哪里、测量体温和登记联系方式。

　　她说，西班牙希望英方同等对待西班牙公民，即放宽对西班牙访客的防疫限制措施。但英国政府一名发言人说，英国要求所有入境旅客隔离14天的政策没有改变。

　　6月8日起，英国要求入境旅客自我隔离14天。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)
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