综合消息：亚欧多国采取措施防控新冠疫情再次抬头

新华社莫斯科6月22日电 综合新华社驻亚欧地区记者报道：进入6月以来，随着复工复产节奏加快和海外侨民回国，亚欧国家面临新冠疫情防控新形势。为此亚欧多国采取多种措施以防控疫情再次抬头。

俄罗斯联邦消费者权益保护和公益监督局要求俄民众在公共场所务必戴口罩、手套并建议携带消毒液，还与俄文化部共同制定了疫情期间参观博物馆指导意见，包括只能线上购票按时段参观、参观者必须戴口罩和手套、保持1.5米至2米的社交距离、团体参观不得超过5人、馆内只能单向行进等。

此外，莫斯科市政府规定，莫斯科市内场馆举行体育比赛时观众不能超过额定人数的10%。俄罗斯铁路公司要求，火车上的双人座只能坐靠窗的一个，三人座中间必须空出。官方建议，有感染风险的劳动者可最多每周做1次新冠病毒检测。

乌克兰卫生部副部长利什科22日表示，该国首都基辅市将要求零售、餐饮等行业的业主组织员工检测新冠病毒抗体，每月须检测1次。

乌兹别克斯坦政府要求把戴口罩、保持社交距离等防控措施强制实施期限延长到8月1日；已复工大型购物中心须加强消毒和卫生管理，对服务业人员定期进行病毒检测；建筑、餐饮等行业如因未严格执行防疫要求而造成人员感染，治疗费用由企业承担；将全国疫情形势由重到轻划分等级，实行动态化管控。

哈萨克斯坦的阿拉木图市政府宣布从22日起增加新冠病毒检测量，添加300张收治新冠患者的医院床位。该国首都努尔苏丹全市公交系统暂停运行2天并彻底消杀后，于22日恢复运营。公交运营商提醒乘客，目前只接受网上购票，乘客必须戴口罩而且只能从前门上车。

吉尔吉斯斯坦卫生部长阿卜迪卡里莫夫22日说，如果疫情持续不断恶化，该国将不得不采取强硬的限制措施，包括周末暂停公共交通，以减少人际接触及病毒传播。此外，该国还将对某些特定区域实行限制，关闭一些场所。

蒙古国首都乌兰巴托市政府22日宣布开放全市博物馆和图书馆，分阶段允许各类服务机构营业，但这些场所不会向不戴口罩者提供服务。

白俄罗斯总统卢卡申科22日表示，白俄罗斯是外向型经济，一旦停工停产，经济和生产将永远无法恢复到原先规模，因此并没有实施大规模隔离和停产措施。白境内包括各传染病医院在内的一整套医疗体系经受住了疫情冲击，没出现医疗系统崩溃的情况。

当天，塞尔维亚用两架飞机给白俄罗斯送去包括呼吸机、支气管镜、诊断设备、氧气浓缩器和个人防护装备等在内的防护物资。

一些亚欧国家22日疫情数据如下：俄罗斯新增新冠确诊病例7600例，累计592280例，累计死亡8206例，累计治愈344416例。乌克兰新增确诊681例，累计37241例，累计死亡1012例，累计治愈16642例。白俄罗斯新增确诊518例，累计59023例，累计死亡351例，累计治愈37923例。

亚美尼亚新增确诊320例，累计20588例，累计死亡360例，累计治愈9131例。格鲁吉亚新增确诊2例，累计确诊908例，累计死亡14例，累计治愈761例。

吉尔吉斯斯坦新增确诊205例，累计3356例，累计死亡40例，累计治愈2021例。乌兹别克斯坦新增确诊142例，累计6358例，累计死亡19例，累计治愈4377例。哈萨克斯坦累计确诊17732例，累计死亡120例，累计治愈10897例。塔吉克斯坦累计确诊5457例，累计死亡52例，累计治愈3995例。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、李铭、任军、蔡国栋、阿斯钢、关建武、魏忠杰、李佳）

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