打造更具世界影响力的中欧关系(望海楼)

6月22日，第二十二次中国—欧盟领导人会晤举行。中国国家主席习近平以视频方式会见欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩。习近平指出，中方愿同欧方携手努力，推动“后疫情时代”中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。

站在中欧建交45周年的历史节点，面对新冠肺炎疫情全球大流行的严峻现实，本次中欧领导人会晤作为中方领导人同新一届欧盟领导人的首次正式会晤，也作为疫情发生后中欧之间最高级别的机制性交往，进一步促进中欧双方战略互信和互利合作，为疫情之后的双边关系发展指明方向，也进一步加强中欧在国际和地区事务中的协调配合，彰显中欧全面战略伙伴关系的全球意义。

建交45年来，中国同欧盟的关系保持合作主基调。自1975年5月6日中国与欧盟前身——欧洲经济共同体正式建立外交关系以来，中欧关系始终保持良好发展势头。双方建立全面战略伙伴关系，积极建设和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。去年，双方贸易额是建交时的300倍。中欧合作早已扩展至和平与安全、环境、科技、文化、教育、卫生等诸多领域。秉持互利共赢的合作精神，走过“不惑之年”的中欧友谊愈加醇厚。

今年以来，突如其来的新冠肺炎疫情给包括中国和欧盟在内的国际社会带来前所未有的公共卫生危机和经济社会挑战。疫情考验之下，中欧守望相助，同舟共济，在彼此需要的时候互相伸出援手。

在中国抗疫最为艰难和关键的时刻，欧洲国家和欧盟纷纷向中国表达关心和慰问，提供物资援助和支持。当疫情在欧洲大规模暴发之后，中国感同身受，投桃报李。中国领导人向欧洲多国领导人致电慰问；多支中国抗疫医疗专家组火速奔赴疫情严重的欧洲国家；除政府援助之外，中方还根据欧洲国家的具体防疫物资需求提供定向市场供应；“中欧班列”为欧洲国家抗疫物资补给提供坚强后援，并促进了全球供应链的畅通……中欧抗疫合作为全面战略伙伴关系增添生动注解，增强了中欧合作的韧性，提升了中欧关系的品质，赋予中欧友谊更加丰富的内涵。

大疫当前，团结合作才是王道。目前，全球疫情扩散蔓延势头尚未得到有效遏制，加强国际抗疫合作，维护全球公共卫生安全尤为重要。抵御疫情给各国经济以及世界经济带来的冲击同样十分紧迫。作为世界舞台上的两个重要角色以及主要经济体，中欧如何继续携手合作，推动完善全球应对卫生危机的能力，加强宏观政策协调，引领全球经济走向复苏，共同维护多边主义？国际社会寄予厚望。

正如习近平所说 ，“中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。”通过本次会晤，中欧领导人加强对话，深化合作，将更多共识转化为行动，不仅有助于中欧友谊走深走实，也将使中欧关系更具世界影响力。

中欧抗疫合作再次表明，双方合作远大于竞争，共识远多于分歧。经过45年的沉淀，经历疫情的锤炼，中欧将在更高水平、更宽领域和更高层次实现合作共赢，也将为应对全球性挑战贡献更多中欧力量。

（作者为本报评论员）

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