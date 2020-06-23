尼日利亚学者：非中关系在团结抗疫中不断升华

人民网阿布贾6月22日电（记者 姜宣）据驻尼日利亚使馆微信公众号消息，21日，尼国际问题评论家萨勒在尼主流媒体《领导者报》发表题为《中非团结共抗疫情》的评论文章，认为非中在疫情面前守望相助，谱写了非中友谊的新篇章，中非团结抗疫特别峰会的召开恰逢其时，有力推动构建更加紧密的中非命运共同体。

文章说，中国是最早发现新冠肺炎疫情的国家，在中国抗疫最艰难的时刻，50多个非洲国家给予大力支持，坚定地与中国站在一起。非洲疫情暴发后，中国率先驰援，向多个非洲国家派出医疗队，并提供大量的防护装备和医疗物资。非中在疫情面前相互声援，并肩战斗，非中建立在相互尊重和理解基础上的传统友谊提升到了前所未有的高度。

文章说，中国承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家，将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务，愿在尊重非方意愿基础上，同联合国、世界卫生组织及其他国际伙伴开展援非抗疫合作，这些都是用实际行动践行中非合作论坛北京峰会承诺。世界各地专家学者积极评价本次峰会的意义，认为中国有丰富抗疫成功经验，中国的支持对非洲抗疫至关重要。相信人类终将战胜疫情，非中人民终将过上更加美好的生活。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)