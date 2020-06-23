中国军队医疗专家组举行在巴中方人员第二场防疫视频会

人民网伊斯兰堡6月22日电（记者丁雪真）22日，中国人民解放军援助巴基斯坦抗疫医疗专家组在驻巴基斯坦大使馆举行第二场视频会议，向在巴中方人员和机构讲解新冠肺炎防控知识，就与会人员提出的问题答疑解惑。巴基斯坦各地华侨、中资企业代表、留学生代表和驻巴媒体等近100人参加。

中国驻巴基斯坦大使姚敬代表在巴中方人员欢迎专家组的到来，感谢专家组再次向大家介绍当地疫情，普及防疫知识，交流经验看法。姚敬表示，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，中国政府始终坚持人民至上、生命至上，取得了疫情防控阻击战的重大战略成果。党中央、国务院、中央军委时刻挂念中方在巴人员的安危，派出军队医疗专家组，协助巴方做好抗疫工作。在巴近2个月，专家组克服困难与挑战，现场指导巴方完善诊疗方案，亲自照料中方病患，通过实地走访、电话连线、视频互动等方式，解决中方人员和机构面临的实际困难。

姚敬表示，人类是同舟共济的命运共同体。面对巴基斯坦持续发展的疫情，中方积极践行人类命运共同体理念，发扬守望相助、共克时艰的中巴传统友好精神，积极派遣医疗队、举办专家视频会议、提供物资援助，力所能及地支持巴方抗疫。在巴中方人员和机构要高度重视疫情防控工作，认真听取专家组的指导与建议，做好常态化抗疫准备，统筹好疫情防控、复工复产和经济发展的关系，以健康的身心、饱满的精神开展各项事业，为打造新时代更紧密的中巴命运共同体作出积极贡献。

医疗专家组组长周飞虎等向与会人员详细介绍了新冠肺炎防控知识，结合在巴工作实际，强调遏制疫情的关键是做好防护，提示大家要戴口罩、勤洗手、量体温、保持社交距离。企业和个人要坚持“四早”“四集中”原则，加强公共区域和居家消毒，做好特定人群流行病学史跟踪，参考专家组提出的八项建议，科学加强防控，有序复工复产。专家组还就大家关心的巴方防疫形势和举措、疫苗研究成果、个人防护、复工复产等问题给予专业解答。在2个多小时的视频会中，专家组同与会人员积极交流互动，会议取得良好效果。

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