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2020中俄民调报告显示两国关系具有深厚社会基础

携手抗疫让中俄民心贴得更近（环球热点）

本报记者 李嘉宝

2020年06月23日06:42  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　6月19日，在浙江省义乌市生活的20余名俄罗斯青年走进稠江街道九里江文化礼堂，与当地居民一起包粽子、制香囊、画彩蛋等，体验中华非遗文化，丰富节日生活，感受不一样的邻里情。图为俄罗斯青年展示画好的彩蛋。
　　龚献明摄（人民视觉）

　　近日，由中俄友好、和平与发展委员会主导的“2020年中俄社会民意调查报告”发布。该调查自今年5月启动，范围涵盖中俄11座城市，共回收有效样本3061份，其中中国1531份，俄罗斯1530份。

　　此次调查内容包括两国民众对彼此认知、两国关系、美西方对华污名化的态度、中俄抗疫合作成效的评价等。调查结果显示，中俄民众彼此认可，中俄关系的社会基础更加巩固；中俄抗疫合作得到两国民众支持，进一步促进了中俄友好关系。

　　

　　社会民意基础良好

　　此次中俄社会民意调查，是继2018年后再次开展的大规模双向民意调查。对比2018年民意调查结果，可以发现，两国民众对中俄关系的整体评价基本一致，评价较高且相互认可，总体评价积极正面。中国受访者对俄罗斯的非负面评价达93.1%，俄受访者对中国的非负面评价达82.6%。两国受访者对中俄高层交往、政治互信、务实合作水平均给予积极评价。

　　“调查结果表明，中俄新时代全面战略协作伙伴关系具有良好的社会民意基础。”外交学院教授高飞在接受本报记者采访时指出，中俄民众彼此评价积极正面，反映出中俄友好关系深入人心。近年来，中俄高层互访频繁，保持政治友好；经贸领域合作持续深入，双边贸易额连续两年突破1000亿美元大关，以“一管两桥”为标志的跨境设施建设取得重大进展；人文领域交流频繁，中俄友好的民意基础更加牢固稳定。

　　调查结果显示，高层交往、政治互信程度、务实合作水平、民众彼此了解程度及对彼此重大倡议的支持力度，是中俄受访者普遍认为影响中俄关系未来发展的重要因素。

　　“中俄关系处于历史最好时期，离不开高层引领。”高飞指出，中俄各领域合作已建立起不同层级、包括双边及多边平台在内的一系列长效机制，这对维护中俄关系的稳定性发挥着重要作用。

　　抗疫合作巩固了友谊

　　此次调查期间，正值新冠肺炎疫情在全球蔓延。调查结果显示，中俄抗疫合作得到两国民众的普遍支持。

　　具体来看，超过90%的中俄受访者了解对方国家采取的抗疫措施；有73.2%的中国受访者和84.4%的俄罗斯受访者评价对方国家抗疫工作“有效”；约九成的中俄受访者对两国非常规抗疫举措表示支持；中俄受访者期待两国在科研合作、防控及临床交流和分享、抗疫物资互通等方面加强合作；对中俄在国际多边抗疫合作中的立场和作用，两国多数受访者表现出积极肯定的态度。

　　调查结果还显示，抗疫合作进一步促进了中俄友好关系。双方绝大多数受访者认为，疫情不会对中俄关系产生负面影响。中国民众更为积极乐观，认为不会产生负面影响的受访者占91.9%，其中认为会产生正面影响的占75.6%；持上述立场的俄受访者比例分别为53.3%和45.1%。这表明，中俄抗疫合作成效给两国民众注入了信心。

　　高飞指出，中俄携手抗疫深刻体现了“患难见真情”。在中国抗击疫情最艰难的时刻，俄罗斯鼎力相助。对此，中国铭记在心，投桃报李。俄罗斯发生疫情后，中国给予俄罗斯坚定支持和有力帮助。抗疫合作进一步巩固了两国友谊。

　　疫情发生后，中俄坚决反对个别国家出于政治目的的恶毒攻击和肆意抹黑。调查结果显示，在对以美国为首的某些西方国家对中国抗疫行动“标签化”“污名化”进行评价的问题上，超过90%的中国受访者和超过2/3的俄罗斯受访者表达了对中国的支持态度。俄罗斯受访者中，91.8%认为“疫情源头应当交由科学家和医学专家去研究”；82.9%认为“把疫情的全球扩散，全部归因到其他国家，是一些国家的政客转移目标、推卸自身责任的手段”。

　　高飞分析称，面对美国和西方将疫情政治化、标签化的企图，中俄坚定站在一起，在重大国际事务上加强协调，相互声援支持，这是中俄新时代全面战略协作伙伴关系的重要体现。

　　友好关系代代相传

　　调查显示，两国民众心理距离和相关接纳程度出现更加积极变化，俄青年一代对中国民众的接受和亲近程度明显提高。两国民众对中俄关系的现状和未来发展表达了明确的支持态度。

　　高飞认为，青年代表着国家的未来。中俄青年人之间加强友好认同，对双边关系的未来发展至关重要。“中俄都从冷战中吸取教训，小心呵护、培育双边友好关系，取得了来之不易的合作成果，同时注重把友好关系传播到下一代。这体现了中俄领导人具有长远的战略性眼光。两国民众、尤其是青年一代越走越近，表明中俄友谊正开花结果，代代传承。”

　　未来，如何进一步促进双方民心相通，为提升中俄各领域务实合作水平打牢基础？

　　在高飞看来，第一，要继续加强高层引领，这是中俄关系发展的重要前提。第二，要不断寻找新的经贸合作点。“中国的电商、移动支付正在改变俄罗斯人的消费习惯，大受俄罗斯年轻人的欢迎。双方可考虑在这些方面加强合作。”第三，要继续推进人文领域的双向合作，进一步夯实两国友好的民意基础。“当前，受疫情影响，‘反全球化’和‘逆全球化’趋势暗流涌动，夯实民意基础对促进人文友好是非常重要的。”第四，要在国际事务中进一步加强协调，注重利用国际法及国际制度维护双方共同利益。

(责编：杨光宇、曹昆)
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