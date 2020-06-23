英国再次发生持刀恐袭事件

英国警方6月21日认定，首都伦敦以西大约60公里的雷丁市20日发生的持刀袭击为恐怖袭击。英国首相约翰逊表示，将继续严厉打击恐怖主义犯罪。

据警方介绍，袭击事件发生在雷丁市一座公园内。多人被一持刀男子袭击，其中3人死亡。伤者已被送往医院救治。警方在现场逮捕了一名25岁的利比亚籍嫌疑人，初步调查并未查清其行凶动机。反恐警察将接手相关调查。

这是自去年11月以来，英国出现的第四起与恐怖主义相关的持刀伤害案件。其中两次袭击的肇事者均曾因与恐怖主义相关的活动入狱，后获得提前释放。英国《每日电讯报》称，本次恐袭事件嫌疑人海里·萨达拉去年10月曾因其他罪名入狱，刑期过半后被提前释放。英国广播公司称，萨达拉2019年就已受到英国安全部门的关注。

英国政府已宣布将立法终止包括恐怖主义在内的“严重犯罪”的提前释放政策，犯重罪者需在刑期服满2/3后由假释委员会作出评估。目前该法案正在议会审议，其他罪犯仍按照2004年出台的法律，在刑期过半时可有条件地获释出狱。近几次的恐怖袭击引发舆论对提前释放政策的争议，促使英政府探讨进一步收紧各项政策，严惩恐怖分子。

英国内政大臣普里蒂·帕特尔表示，将推动立法打击虚假庇护申请，加速将外籍犯罪分子驱逐出境。数据显示，过去4年，被英国驱逐出境的犯重罪者数量下降了40%。这些人为英国社会的安全和稳定带来了一定的威胁。英国《卫报》评论称，将外籍涉恐罪犯驱逐出境是历届英国政府的目标，但执行起来难度很大。

去年11月，英国将恐怖主义威胁等级从“严重”降至“重大”。近来多次发生的恐怖主义袭击事件显示，英国仍面临严峻的反恐形势。约翰逊称，将从此次袭击中汲取教训，继续打击恐怖主义。

（本报伦敦6月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 17 版）

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