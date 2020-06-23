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中国产自行车在欧洲热销

本报驻意大利记者  韩  硕

2020年06月23日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　近期，欧洲多国复工复产步伐不断加快，当地民众对自行车的需求出现大幅增长。凭借高性价比和高效的供货能力，中国产自行车近期在欧洲热销，满足了当地民众新冠肺炎疫情防控期间的出行需要。

　　“疫情还没完全过去。相较于其他交通方式，自行车环保、轻巧且能保持一定社交距离，正在受到越来越多人青睐。”罗马市民奥莉维娅表示，“中国制造的自行车质量可靠、价格实惠，周围很多人都在使用。”

　　据中国自行车协会统计，中国自行车年产量占世界年销量约50%。截至去年，中国自行车、电助力自行车和电动自行车出口已超过10亿辆，进入全球160个国家和地区。

　　中国阿里巴巴旗下跨境电商速卖通公布的数据显示，与去年同期相比，今年5月，速卖通在西班牙市场自行车销售额增长超过22倍，在意大利、英国市场增长了4倍左右。意大利威尼托经济网站报道称，中国自行车在意市场占据重要份额，意大利在售自行车中有一半来自中国生产商。

　　一些欧洲国家政府出台的自行车补贴以及鼓励民众骑行相关政策，也促进了自行车销量的增加。意大利政府已批准向购买自行车的消费者提供自行车售价60%的“绿色”补贴，最高补贴限额为500欧元，人口大于5万的城市居民均可享受此项补贴；法国政府制定了2000万欧元的资金计划，为骑自行车通勤的员工提供每人400欧元的交通补贴，每人还可报销50欧元自行车修理费；德国柏林市政部门重新规划道路标识，扩充临时自行车道，限制机动车司机在自行车专用道停车等。

　　“中国自行车产业链完整、技术成熟，生产的产品具有很高的性价比和优势，一直颇受消费者喜爱。”德国法兰克福的自行车店老板伊斯梅尔·卡卡表示，自行车等“中国制造”持续远销各国，为满足当地民众防疫生活需要、支持各国复工复产发挥重要作用。

　　（本报罗马6月22日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月23日 17 版）
(责编：曹昆)
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