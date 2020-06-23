第十六届中华缘大赛颁奖仪式日前在中国驻韩国大使馆举行。中华缘大赛由韩中文化友好协会主办，自2005年起每年在首尔举行，旨在以文化交流促进韩中两国民众加深理解和友好。中国驻韩国大使邢海明在颁奖典礼的致辞中表示，正如大赛的名称“中华缘”那样，希望参赛者通过比赛广交朋友、与中国结下缘分，为促进两国文化交流发挥积极作用，希望中韩人民之间的友谊代代相传。

今年的比赛首次采用线上方式进行。在6月13日举行的决赛上，参赛选手们分别在主题演讲、表演和诗朗诵三类比赛中展现他们对中国文化的热爱。

许多选手在演讲中阐述了自己对韩中两国合作抗疫的看法。安养外国语高中的姜知敏表示，面对疫情挑战，韩中两国积极应对、共克时艰，为全球抗疫合作树立了典范。“希望经过疫情的考验，韩中两国关系更加稳固、坚如磐石。”

“相知在急难，独好亦何益。”“肝胆每相照，冰壶映寒月。”来自又松大学的秦敏智用中国诗人李白和韩国诗人许筠的诗句来形容两国人民之间的友好情谊。“韩中两国在共同抗击疫情中展现出守望相助、风雨同舟的邻里之情，让我们对共同构建人类命运共同体的明天更加充满信心。”

来自水原外国语高中的赵敏志表示，中国提出共建“一带一路”，通过不懈努力积极推进相关合作，给沿线国家和地区带来发展机遇。共建“一带一路”对世界具有重要意义。

今年比赛新设大使奖，来自韩国外国语大学的李珠媛和周书辰组合获得这一奖项。周书辰告诉本报记者，她们一直对中国文化充满兴趣，读大学就选择了相关专业。此次获奖给了她们极大鼓舞。“我们希望毕业后能从事和中国相关的工作，为韩中友好交流贡献力量。”

韩中文化友好协会会长曲欢表示，中华缘大赛自开办以来形式和内容日益丰富，吸引着越来越多的韩国民众参与。一些曾经参加过比赛的选手如今活跃在韩中两国交流一线。“希望大赛能培养出更多韩中友谊的使者，成为展现两国文化各美其美、美美与共的舞台。”

（本报首尔6月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 17 版）

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