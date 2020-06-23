伊核问题再起波澜（国际视点）

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国际原子能机构理事会近日通过相关决议草案，使伊核协议前景面临进一步考验。分析认为，作为联合国核可的重要多边协议，伊核协议是国际核不扩散体系的重要组成部分，对维护中东地区的和平稳定至关重要，各方应避免“施压与对抗”，致力于维护和全面执行伊核协议。

国际原子能机构理事会6月19日通过一项决议草案，要求伊朗和国际原子能机构全面合作，向该机构提供两处地点的核查准入。伊朗外交部发言人穆萨维对此表示，伊朗一直和国际原子能机构保持“最高等级的合作”，出台这份决议是“完全无建设性和令人失望的”举动。伊朗常驻维也纳联合国和其他国际组织代表加里巴巴迪说，该决议既不可能让伊朗基于毫无根据的指控开放通道，也不可能迫使伊朗改变自身立场。

一段时间以来，美国不断加大对伊极限施压政策，扩大对伊单边制裁。作为回应，伊朗逐步减少履行伊核协议。分析认为，围绕伊核问题的紧张局势上升，根本原因在于美国单方面退出伊核协议并对伊朗极限施压的霸凌行径。有关各方应保持冷静克制，继续支持国际原子能机构与伊朗通过建设性对话合作，妥善解决相关分歧。

“本届理事会通过的决议不利于维护岌岌可危的伊核协议”

6月15日至19日，为期5天的国际原子能机构理事会在奥地利维也纳举行，其中伊核问题是会议的焦点议题。理事会是国际原子能机构的决策机构，由13个指定理事国和22个选举理事国组成，每年举行5次例会。因为新冠肺炎疫情影响，本次理事会例会首次采取视频会议方式举行。

理事会审议了国际原子能机构总干事格罗西提交的两份伊核问题报告，一份是对伊履行协议义务情况的季度报告，指责伊继续违反伊核协议关键核领域限制。另一份为伊朗履行保障监督义务情况的报告，指责伊仍拒绝向机构提供两处地点的核查准入，称这两地有可能被用来存储核物质，其中一处有可能帮助处理过铀的转化。

根据这两份报告，法国、德国和英国联手向理事会会议提交了一份对伊核准入问题的决议草案，结果以25票赞成、2票反对、7票弃权获得通过。中国和俄罗斯投了反对票，南非、巴基斯坦、泰国等国投了弃权票。

伊朗驻国际原子能机构代表团此前曾回应有关指责，指出国际原子能机构依据以色列方面的虚假情报提出核查要求，伊朗没有义务配合。

中国常驻维也纳联合国和其他国际组织代表王群大使在理事会上发言时强调，当前理事会各方在机构要求准入的合法性上仍有不同看法，机构有关报告作出的伊“拒绝”提供核查准入的结论尚存争议。伊方也多次表示愿与该机构对话。在仍有外交解决空间的情况下，中方不认同秘书处就此问题向总干事提交报告，也不认同其作出的结论。中方更不认同有关国家在存有争议的结论基础上所提出的决议草案。

半岛电视台评论称，“这是国际原子能机构过去8年来通过的首个谴责伊朗政府的决议案，上一份措辞强硬的决议还要追溯到2012年。本届理事会通过的决议不利于维护岌岌可危的伊核协议”。

“伊核协议仍然是维持国际安全的有效因素，应得到维护”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并不断加码一系列对伊制裁措施。作为回应，伊朗自2019年5月起分阶段中止履行伊核协议部分条款。

针对决议，伊朗外长扎里夫在社交媒体发文称，过去5年来，国际原子能机构在伊朗进行的核查次数超过该机构历史上所有核查次数，伊朗在与国际原子能机构合作中保持完全透明。该机构的15份报告也表明，伊朗履行了承诺。“决议是欧洲三国（英国、法国、德国）完全屈服于美国的霸凌而无法履行其伊核协议内承诺的结果。”

伊朗此前多次表示，美国单方面退出伊核协议给其他协议方履行承诺造成了许多障碍和困难，同时严重损害了伊朗的经济利益，此前伊朗已分阶段减少履行伊核协议承诺。如果其他协议方能够重新履行伊核协议相应义务，伊朗也将重新履行其承诺。

俄罗斯外长拉夫罗夫6月16日与到访的扎里夫举行会谈时说，美国对伊朗实施单方面制裁，企图使用恐吓手段让其他国家断绝与伊朗的合法合作关系，这是对国际法“赤裸裸的践踏”。拉夫罗夫强调：“尽管美国对伊核协议持破坏性立场，但伊核协议仍然是维持国际安全的有效因素，应得到维护。”

“美国单边行为和极限施压，是当前伊核危机的根源所在”

德国电视一台评论说，自美国单方面退出伊核协议以来，欧盟竭力维护该协议免遭彻底破裂，以免在中东地区引发核军备竞赛。但由于美国对伊朗制裁力度持续加大，欧盟难以保证伊朗因遵守协议而获益，伊核协议承诺给伊朗的经济利益更是无法保障。评论称，仅靠“模糊承诺”和“伪善呼吁”，缓解当前紧张局势几乎是“不可能完成的任务”。

今年1月，英国、法国、德国宣布启动伊核协议争端解决机制，以迫使伊朗恢复履行协议。尽管三国声称此举是为“挽救”伊核协议，但外界普遍认为，这是迫于美国压力而做出的决定。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟方面不同意为解决伊朗核问题全面协议相关争端设置最后期限，从而避免将该问题提交至联合国安理会。

美国对伊朗的极限施压一直在加码。今年5月底，美国国务卿蓬佩奥宣布美国将结束对伊朗多个民用核项目的制裁豁免。目前有包括来自俄罗斯、欧盟国家在内的外国企业参与伊朗核设施的工作项目，以确保所有核活动出于民用目的。分析认为，美方取消相关核项目制裁豁免，将进一步损害伊朗和平利用核能的权利，同时对国际防扩散进程和国际社会维护伊核协议的努力带来挑战。

“欧洲三国提出的决议草案结果可能适得其反，不但无法化解伊核协议目前所面临的僵局，而且会火上浇油，进一步激化矛盾。”塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席日瓦丁·约万诺维奇在接受本报记者采访时表示，“美国单边行为和极限施压，是当前伊核危机的根源所在。”欧洲国家首先需要做的是敦促美国改弦更张，放弃单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守伊核协议和安理会决议的正确轨道。

王群表示，中方对决议的通过深表遗憾，呼吁国际原子能机构和伊朗继续通过对话合作，妥善解决核查准入问题，避免因此损害伊核协议，导致伊核问题重陷“施压与对抗”的恶性循环。他敦促有关各方应站在历史正确的一边，体现历史担当，保持冷静克制，继续支持国际原子能机构与伊通过建设性对话合作，妥善解决相关保障监督问题。“无论如何，伊核问题都不能再回到过去对抗的老路。”

（本报布鲁塞尔6月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 17 版）

(责编：曹昆)