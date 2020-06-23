中国—中东欧国家中小企业复工复产视频信息交流与洽谈会近日举行，近300家来自中国与17个中东欧国家的中小企业和机构齐聚“云端”开展经贸洽谈。本次洽谈会签订了29份合作备忘录，达成19个合作意向，并启动了中国—中东欧中小企业合作线上服务平台。双方决定共克疫情影响，加快复工复产，实现互利共赢。

洽谈会以“畅通信息交流，激活企业合作”为主题，设北京为主会场、河北省沧州市为分会场。与会企业围绕“产业、工业制造”“贸易投资、农业”“旅游、人文交流”“医疗卫生”四大板块进行洽谈对接。

克罗地亚经济部国务秘书马里奥·安东尼奇表示，中东欧各国政府和企业对尽快恢复与中国的贸易和加强“云端”合作充满期待。“此次洽谈会召开恰逢其时，为中东欧和中国共同应对疫情搭建了新的国际合作平台，为经济复苏创造了新机遇。”

目前，因欧洲各国海运、空运部分遇阻，以中欧班列为代表的铁路运输为众多中东欧中小企业开展国际贸易提供了重要通道。中国国家铁路集团有限公司公布的数据显示，今年5月，中欧班列累计开行1033列，同比增长43%，发送货物9.3万标箱，同比增长48%，单月开行列数和发送量均创历史新高，为保障国际供应链稳定畅通提供有力支撑。

波兰前副总理雅努什·皮耶霍钦斯基表示：“借助中欧班列的发展，波兰致力于成为众多中国企业进入欧盟国家的门户。期待波兰等中东欧国家中小企业，继续通过各种方式加强与中国的合作，促进双方经济复苏并取得更多发展成果。”

（本报华沙6月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)