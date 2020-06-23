6月20日，当《我的祖国》旋律悠悠奏响，一场独特的“云端”音乐会拉开帷幕。音乐会由辽宁交响乐团和开罗交响乐团的艺术家们同步在线上合作完成，旨在共叙中埃友好，传递携手战疫的信心。

沈阳和开罗两地相距万里，共通的音乐语言穿越时空、温暖人心。在一个多小时的演出中，两国艺术家合作演奏了包括《埃及进行曲》《黄河》等两国经典曲目在内的9首乐曲，数百万网友在线观看。来自开罗的埃及大学生萨利姆全程收看后感叹道：“音乐会气势磅礴，令人震撼。埃中两国艺术家在‘云端’联袂演出，传递共同战胜疫情的信心。”

这不是中埃两国艺术家第一次携手“云合奏”。此前，双方曾携手在“云端”录制《凯旋进行曲》，激励两国民众勇敢面对困境，努力抗击疫情。视频发布后，获得了海内外音乐人及广大观众的点赞。“云合奏”的成功，让双方萌生再次举办“云端”音乐会的想法。

为了呈现最佳视听效果，两国艺术家都下足了功夫。音乐会中方指挥、辽宁交响乐团常任指挥孙博特表示，双方用数月时间筹备，进行了上千次合练。鉴于埃及疫情形势依然严峻，当地艺术家只能预先录制好演奏片断，剪辑合成后，再由中方艺术家在现场演奏与之配合。

“埃中友谊长存！希望通过这样一场特别的音乐会，为我们战胜疫情带来信心和力量。”开罗歌剧院院长马吉迪·萨比尔说。埃及文化部长阿卜杜勒·达耶姆表示，这是两大文明间的创造性对话，期待埃中两国在全面战略伙伴关系框架下，开展更多领域的友好合作和交流。

（本报开罗6月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 03 版）

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