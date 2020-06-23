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李克强同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十二次中国—欧盟领导人会晤时强调

扩大双向开放 深化务实合作 实现互利共赢

2020年06月23日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　6月22日，国务院总理李克强在北京人民大会堂同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十二次中国—欧盟领导人会晤（拼版照片）。会晤通过视频方式举行。
　　新华社记者 庞兴雷摄

　　本报北京6月22日电  （记者白阳）国务院总理李克强22日下午在人民大会堂同欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩共同主持第二十二次中国—欧盟领导人会晤。会晤通过视频方式举行。

　　李克强表示，中国和欧盟互为全面战略伙伴，双方合作远大于竞争，共识远多于分歧。中方高度重视对欧关系，习近平主席将同你们举行视频会见。建交45年来，中国同欧盟的关系保持了合作主基调，增进了双方人民的福祉，也为纷繁复杂变化的世界注入了更多稳定性。中方始终支持欧洲一体化进程，希望看到一个团结、繁荣的欧洲。双方应当从长远的角度、从更广阔的视野看待中欧关系，坚持中欧全面战略伙伴定位，通过加强对话增进理解，通过深化合作实现互惠共赢，共同为维护世界和平稳定与发展繁荣作出贡献。

　　李克强指出，中欧同为世界主要经济体。面对新冠肺炎疫情带来的巨大冲击，双方应当加强宏观经济政策协调，共同维护中欧和全球产业链供应链稳定，为世界经济复苏提供动力。争取年内完成中欧投资协定谈判，达成一项全面、平衡、高水平的投资协定。早日签署中欧地理标志协定。中国坚定不移走和平发展道路，坚定不移扩大开放，致力于为各国企业创造市场化法治化国际化的营商环境，欧洲企业已经从中获益。希望欧方同样保持贸易和投资市场开放，放宽对华出口限制，便利双边高技术贸易。中欧在平等互惠和相互尊重基础上扩大双向开放，可以更好实现互利共赢。

　　李克强表示，中欧都支持多边主义和自由贸易。我们愿同欧方在世界贸易组织改革等问题上保持沟通，共同维护以规则为基础的多边贸易体制，建设性参与应对气候变化多边进程，不断充实中欧全面战略伙伴关系的内涵。继续支持世界卫生组织在全球抗击疫情合作中发挥领导作用，深化疫苗和药物研发等合作，共同努力早日战胜疫情。

　　米歇尔和冯德莱恩表示，今年是欧中建交45周年。在当前世界面临诸多挑战的背景下，欧中保持着密切沟通交往，在抗击疫情过程中，双方相互支持，团结抗疫。疫情对各国带来冲击，但欧中合作的意愿并没有减弱。欧方赞赏中方积极参与欧方发起的相关国际抗疫合作倡议，愿同中方加强经济复苏合作，共同维护产业链供应链安全。希望双方进一步扩大市场开放，加强互联互通，深化贸易、投资、数字经济等领域合作，落实年内达成欧中投资协定的目标。欧方愿早日完成欧中地理标志协定欧方内部程序，愿同中方深化在世贸组织改革问题上沟通协调，加强在应对气候变化问题上的合作，共同维护多边主义和自由贸易，为实现更可持续、更加安全的世界作出努力。

　　双方还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。

　　王毅、何立峰等出席会晤。


　　《 人民日报 》（ 2020年06月23日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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