“为推动国际抗疫合作树立典范”

“当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。中非团结抗疫特别峰会的举行，不仅向世界传递了非中团结抗击疫情的决心，也提振了各国携手合作战胜疫情的信心。”尼日利亚执政党全体进步大会党公共政策和领导中心执行主任索孔泰·戴维斯近日在接受本报记者采访时表示，中国提供的支持为非洲国家有效防控疫情发挥重要作用。非中团结一致抗击疫情，“不仅将推动非中关系进一步发展，也将为推动国际抗疫合作树立典范”。

索孔泰表示，疫情面前，没有哪个国家能独善其身。国际社会唯有加强团结，才能最终战胜疫情。人们进一步认识到构建人类命运共同体的重要性和迫切性。只有通过全球合作、相互支持和信任、集中各种资源，才能将疫情带来的影响降至最低。

索孔泰认为，此次特别峰会不仅向国际社会展现了非中患难与共的兄弟情谊，也表明了非中坚持多边主义的共同立场。只有在多边主义基础上增强全球应对卫生危机的能力、完善全球公共卫生体系，才能切实维护人类健康福祉。非洲国家应继续坚持多边主义，推动非中关系朝着团结合作、互利共赢的方向继续发展。

索孔泰表示，疫情使非洲国家脆弱的公共卫生医疗系统面临严峻挑战。中国在此次特别峰会上提出，将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部、加快中非友好医院建设和中非对口医院合作，承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后率先惠及非洲国家等举措，不仅将支持非洲国家更好抗击疫情，而且对帮助非洲国家完善公共卫生体系、提升整体医疗卫生水平具有重要意义。

索孔泰指出，中国与非洲国家团结合作、共同抗疫，有助于非洲国家推进经济复苏、实现可持续发展。相信通过密切合作和共同努力，非中双方一定能够战胜疫情，非中全面战略合作伙伴关系也将在共同抗疫过程中得到进一步加强。

（本报阿布贾6月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 03 版）

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