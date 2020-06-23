坚持和完善“一国两制”制度体系的重要举措

十三届全国人大常委会第十九次会议对《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法（草案）》进行了审议。接受本报采访的国际人士纷纷表示，制定香港特别行政区维护国家安全法，有助于确保“一国两制”行稳致远，维护香港长期繁荣稳定，也必将进一步增强国际社会对香港的信心。

“显示了中国政府维护香港长期繁荣稳定的坚定决心”

墨西哥前驻香港总领事爱德华多·罗尔丹表示，香港自古以来就是中国领土。当香港出现各种危害国家安全的行为时，中国完全有权制定相关法律，以维护国家主权、安全、发展利益，保障香港长治久安。“制定香港特别行政区维护国家安全法，显示了中国政府维护香港长期繁荣稳定的坚定决心。”

日本福井县立大学名誉教授凌星光表示，制定香港特别行政区维护国家安全法，是从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，有利于坚持和完善“一国两制”，维护香港长期繁荣稳定。

巴基斯坦国立科技大学中国研究中心副主任泽米尔·阿万表示，自1997年回归以来，作为中国的一个特别行政区，香港享有高度自治，中国中央政府对香港拥有毋庸置疑的全面管治权。自非法“占中”和“修例风波”以来，香港反对派及本土激进分离势力勾连外部势力屡屡突破底线，让“一国两制”实践面临严峻挑战，令国家安全受到严重威胁，凸显了在香港进一步完善立法、保障国家安全的紧迫性。阿万说：“任何一个国家都不会允许自己的领土上存在国家安全的真空地带。制定香港特别行政区维护国家安全法，是对‘一国两制’制度体系的发展完善，对于香港社会恢复稳定和经济繁荣十分必要。”

几内亚《自由报》记者阿玛杜·迪亚洛表示，去年以来的“黑暴”乱港行为给香港经济造成了很大损失，特别是外部势力和香港内部反中乱港势力勾结，导致香港安全形势急剧恶化。中国中央政府决定采取法律措施，防堵香港在国家安全方面的漏洞，为香港发展创造更加安全稳定的环境，这不仅与700多万香港市民的安全福祉有关，也符合世界各国投资者的利益。

“体现了中央全面管治权和香港特区高度自治权的有机结合”

埃及共产党总书记萨拉赫·阿兹利指出，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。中国制定香港特别行政区维护国家安全法，既是为香港民众的安全福祉着想，也为维护香港的长期稳定和繁荣提供了强大的法律支撑。那些打着“人权”“保卫香港高度自治”的幌子插手香港事务的行径，是对中国内政的粗暴干涉，不得人心。

韩国檀国大学政治外交系教授金珍镐表示，对于影响香港繁荣稳定和中国国家安全的行为，中国政府有权采取具有影响力的法律措施，“制定香港特别行政区维护国家安全法完全具有合理性和正当性，符合‘一国两制’方针，体现了中央全面管治权和香港特区高度自治权的有机结合，有助于维护香港民众的利益，保持香港的长期稳定发展。”

奥地利奥中商业协会主席、律师乔治·章格表示，中国维护国家安全的决心不容置疑，制定香港特别行政区维护国家安全法非常及时、必要，将有效保障香港长治久安，推动香港经济保持长期繁荣发展。

法国中国问题专家索尼娅·布雷斯莱表示，根据2018年全球金融中心指数排行榜，香港是全球第三大国际金融中心，在全球金融行业中占有重要地位。这一成绩，离不开“一国两制”在香港的成功实践。制定香港特别行政区维护国家安全法，不仅对香港有益，也对国际社会有益。“香港始终是中国的香港，不容任何国家、组织或个人以任何方式干涉。”

“中国中央政府为香港提供广阔发展机遇，相信香港明天会更美好”

津巴布韦新闻、宣传与广播服务部部长兼政府发言人莫妮卡·穆茨万格瓦表示，津巴布韦完全支持中国全国人大通过《全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定》。穆茨万格瓦说：“中国是一个主权国家。几十年来中国取得了巨大的发展成就。一个国家只有保持和平、稳定、团结才能获得发展。我们支持中国政府建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。”

马里巴马科大学人文和教育科学学院院长莫迪博·巴·科内在马里媒体撰文指出，香港回归中国以来，在“一国两制”下享有高度自治。中国中央政府全力支持香港特别行政区发展经济、改善民生。面对中国的和平发展，部分西方人士充满嫉妒却又盲目自大。在国家层面进行香港维护国家安全立法将大大改善香港特别行政区维护国家安全制度的实施现状，为香港逐渐形成新的、更加稳定的政治生态提供有效保障。

意大利新丝路促进会会长弗朗切斯科·马林焦表示，国家安全与主权和领土完整密切相关，在任何国家都属中央事权。“中国政府依照宪法和香港基本法，采取必要措施建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，是中国内政。制定香港特别行政区维护国家安全法，将更好地保障香港居民享有的合法权益，为促进香港长治久安及‘一国两制’行稳致远提供强大支撑。”

凌星光认为：“港珠澳大桥、广深港高铁香港段等一批重大交通基础设施建成投入使用，深中通道等项目加快推进……自《粤港澳大湾区发展规划纲要》正式发布以来，香港和大湾区其他城市加速融合，开创发展新格局，中国中央政府为香港提供广阔发展机遇，相信香港明天会更美好。”

（本报北京、墨西哥城、东京、伊斯兰堡、约翰内斯堡、开罗、首尔、柏林、巴黎、罗马6月22日电 记者曲颂、刘旭霞、刘军国、丁雪真、万宇、黄培昭、马菲、花放、刘玲玲、韩硕）

《 人民日报 》（ 2020年06月23日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)