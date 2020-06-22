原标题：计算机模拟确认一种化合物能有效阻止新冠病毒复制

新华社悉尼6月22日电（记者郭阳）澳大利亚科研人员日前通过计算机模拟确认，一种名为α-酮酰胺13b的化合物能有效阻止新冠病毒复制。研究人员认为，这一化合物具有发展为抗新冠病毒药物的潜力。

澳大利亚莫纳什大学高级研究员汤姆·卡拉扬尼斯告诉新华社记者，他所在的研究团队利用超级计算机模拟，分析了α-酮酰胺13b对抗新冠病毒的效果。模拟结果显示，这一化合物能与新冠病毒主蛋白酶的活性位点紧密结合，由此可以抑制主蛋白酶活性，进而阻断病毒复制，在长时间的模拟中这种结合依然稳定。

主蛋白酶在冠状病毒的转录和复制过程中发挥重要作用，因而成为设计抗病毒药物的热门候选靶点。此前中国科研人员在《科学》杂志上也报告了以新冠病毒主蛋白酶为靶向的两种化合物具有开发成药物的潜力。

卡拉扬尼斯介绍说，德国吕贝克大学科研人员在非典疫情后研发了以主蛋白酶为靶向的α-酮酰胺类广谱抗病毒化合物，并在今年5月公布了其“改良版”α-酮酰胺13b的相关数据。细胞培养实验已证明这一化合物能有效抑制新冠病毒，未来有望基于此开发出吸入式给药的抗新冠病毒药物。

相关研究成果已发表在国际期刊《计算生物学与化学》杂志上。卡拉扬尼斯表示，他所在的研究团队仍将专注于计算机模拟分析，继续鉴别具有潜在抗病毒效果的化合物。

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