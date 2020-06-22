“中欧焦点圆桌会议”展望中欧关系

人民网布鲁塞尔6月22日电（记者 任彦）上海社会科学院欧洲研究中心、欧洲进步研究基金会和欧中“一带一路”文化旅游发展委员会日前联合举办“中欧焦点圆桌会议”， 共同研讨中欧如何在危机背景下寻求全球性解决办法，探索国际合作新机遇。

研讨会以视频会议方式举行，主题是“中欧建交四十五周年战略前瞻：如何加强全球危机时期的国际合作”。欧洲进步研究基金会秘书长、前欧盟委员朗斯洛·安多尔主持会议，来自中欧智库和欧盟机构的20余位嘉宾在线出席。

上海社会科学院欧洲研究中心主任徐明棋在主旨发言中表示，中欧建交45年来，双边关系取得长足发展。随着中国经济发展和产业升级，中欧之间的竞争因素日益凸显。尽管如此，部分领域的竞争无法抹杀中欧经济整体的强互补性，局部摩擦不会损害中欧全面战略合作伙伴关系。在开放中发挥各自优势，挖掘经济互补性，有效管控竞争因素，符合中欧双方的利益。中国近年来积极推进“一带一路”倡议、“17+1”合作等重要创新机制建设，为拓展中欧务实合作、增进中欧友好交往提供新的重大机遇。

欧洲议会旅游交通委员会副主席兼欧中“一带一路”文化旅游发展委员会主席伊什特万·乌伊海依表示，正如全球变暖、恐怖主义等众多全球性挑战完全一样，没有任何一个国家或政治领导人能够单独应对当前的全球性公共卫生危机。尤其是在全球正变得越来越紧密联系和一体化的情况下，新的挑战不分国界、文化、宗教、种族或民族。因此，唯一可能的解决办法必须以合作、多边主义和团结为基础。了解彼此的文化和历史是建立长期关系和发展健康和平衡社会的关键。为此，我坚信加强人文领域合作的作用——科学、文化、教育和旅游领域的伙伴关系能够深入相互理解，并针对贸易或经济等硬政策问题产生溢出效应。"

伊什特万期待欧中携手面对未来发展的重大机遇，使欧中关系成为维护世界持久和平的稳定力量和促进全球繁荣增长的重要引擎，他说，“面对新冠疫情带来的突出挑战，欧盟和中国应当进一步推动合作，在疫情和后疫情期间支持旅游业。新冠疫情对社会和经济的深远影响恰恰说明了双方关系的重要性和广泛的共同利益。与中国在旅游领域继续对话、进一步开展合作能够帮助欧洲目的地在危机后面对中国公众重建形象、获得中国旅游者的信任，支持欧洲旅游业强劲复苏。”

欧盟亚洲事务研究所主任谷琳认为，中欧合作在“绿色新政”、非洲发展、疫情后经济社会重振等方面充满潜力。2020年适逢中欧建交45周年，即将召开的第二十二次中国—欧盟领导人会晤，以及计划于下半年在德国举行的中欧“全家福峰会”，将为规划未来中欧合作提供重要方向。

与会人员普遍认为，在新冠肺炎疫情引发的全球危机背景下，友好合作仍是中欧关系的主基调，中欧在国际贸易、跨国投资、人文交流和多边机制等领域合作潜力巨大。

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