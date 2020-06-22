外交部：中方呼吁各方严格管理军品出口

人民网北京6月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。

记者会答问实录如下：

总台央视记者：据报道，6月19日，美国国务卿蓬佩奥视频连线出席“哥本哈根民主高峰会”视频会议，发表涉华演讲并回答主办方提问，在一系列涉华问题上指责中国。请问中方对此有何评论？

赵立坚：蓬佩奥在视频讲话中再次对中方进行无端指责，挑拨其他国家同中国的关系，中方对此坚决反对。

这位美国政客的涉华言论违背基本事实，违背国际关系基本准则，只会进一步暴露其根深蒂固的冷战思维和意识形态偏见。中国人民对此早已看穿，他在国际社会也没有市场。

我们奉劝这位美国政客纠正错误，停止散播“政治病毒”，多做有利于中美合作而不是破坏合作的事。

澳门月刊记者：据报道，第十三届全国人大常委会第十九次全体会议日前闭幕，会议表决通过了中国加入《武器贸易条约》的议案。请问中方对此有何评论？

赵立坚：第十三届全国人大常委会第十九次会议表决通过了全国人大常委会关于加入《武器贸易条约》的决定，决定加入这个条约。这标志着中国基本完成了加入该条约的国内法律程序。中方将在完成国内法律手续后，通过外交渠道尽快向联合国秘书长交存加入书。

中方一向高度重视常规武器非法转让和滥用引发的各方面问题，支持《武器贸易条约》的宗旨和目标，赞成采取必要措施，规范国际武器贸易行为，打击非法武器转让。

作为从事正常军品贸易的国家，中国一向严格管理军品出口，并已建立相当完善的军品出口管制政策法规体系，有关军贸政策和管理措施完全达到甚至超出了条约的要求。特别是中方仅向主权国家出口军品，不向非国家行为体出口军品，这充分体现了中国对军品出口的高度负责任态度。中方呼吁各方严格管理军品出口，不向非国家行为体出口军品，停止通过军品出口干涉主权国家内政，切实维护联合国宪章的宗旨和原则。

加入《武器贸易条约》，是中国支持多边主义、推动构建人类命运共同体的又一重要举措，将对进一步提升该条约的普遍性和有效性产生积极影响。中国将一如既往为维护和增进世界和地区的和平与稳定作出不懈努力。

美国专题新闻社记者：加拿大方面曾多次要求对康明凯、迈克尔二人进行探视，中方为何拒绝？

赵立坚：中方已多次表明了相关立场。现在是疫情期间，中国有关部门暂缓安排对有关在押人员的领事探视。这不是专门针对加拿大在押公民的。

澎湃新闻记者：针对中方对康明凯、迈克尔提起公诉，加拿大总理特鲁多19日称，对此深感失望，很遗憾中方似乎不明白加政府无法干预司法系统。加方将继续向中方施压，要求其结束对这2名加公民的任意拘留。中方拘留他们的唯一原因是对加司法程序独立感到失望。此外，加拿大国内一些媒体认为中方起诉康明凯和迈克尔是对孟晚舟案的“报复”。中方对此有何评论？

赵立坚：加方近期有关错误言论清楚地表明，加方在所谓“司法独立”问题上奉行的完全是双重标准。有关加拿大公民因涉嫌危害中国国家安全犯罪，被中方主管部门依法逮捕和起诉，根本不存在所谓“任意”拘留。中国司法部门依法独立办案，也会依法保障上述加拿大公民合法权利。中方敦促加拿大有关领导人切实尊重法治精神，尊重中国司法主权，停止发表不负责任的言论。

孟晚舟事件同有关加拿大公民个案性质完全不同。任何不带偏见的人都很清楚，孟晚舟事件是一起严重政治事件。美方的目的是为了打压中国高技术企业和华为公司，而加拿大则扮演了美方帮凶的角色。我们强烈敦促加方及早纠正错误，立即释放孟晚舟，让她平安回国。

总台央视中文国际频道记者：据报道，6月19日，国际原子能机构理事会投票通过对伊朗保障监督问题的决议，中、俄投了反对票。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方始终支持国际原子能机构以客观、专业、中立的方式履行对伊朗保障监督职责，反对将机构工作政治化。机构明确表示，对伊朗保障监督所涉问题既不紧迫，也不具扩散风险，伊方也明确表达同机构通过对话解决问题的意愿。在此情况下，中方不赞成任何人为激化矛盾、引发局势升级的行动。我们希望有关各方都能保持冷静和克制，支持伊朗与机构通过对话合作解决分歧。

在伊核问题上，中方的出发点始终是维护伊核问题全面协议，维护多边主义，维护中东地区的和平稳定，维护以国际法为基础的国际秩序。我们愿继续同有关各方紧密协作，为推动伊核问题的政治外交解决作出不懈努力。

美国专题新闻社记者：加拿大很快将就是否禁止华为参与加5G网络建设作出决定。如果加方这么做了，将面临什么后果？另外我想重申一下我刚才的问题，为何加方的视频探视请求未被允许？

赵立坚：关于第一个问题，中方在5G技术问题上的立场是明确的、一贯的。中国政府一贯鼓励中国企业在遵守国际规则和当地法律基础上，开展对外经济合作，也希望有关国家能为中国企业在当地运营提供公平、公正和非歧视的环境。

关于第二个问题，中方有关部门一直根据有关法律法规对在押人员进行管理。

日本共同社记者：今天，日本冲绳县石垣市议会通过有关议案，把钓鱼岛的所谓“行政区划”更名。中方对此有何评论？

赵立坚：钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，中方维护领土主权的决心和意志坚定不移。日方通过所谓“更名”议案，是对中国领土主权的严重挑衅，是非法的、无效的，不能改变钓鱼岛属于中国的事实，我们对日方有关行径坚决反对。中方已通过外交渠道向日方提出严正交涉，并保留做出进一步反应的权利。

法新社记者：美国总统特朗普近日在俄克拉荷马州竞选集会上将新冠肺炎疫情称为“功夫流感”。中方对此有何回应？

赵立坚：我们注意到有关表态。世卫组织和国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相关联，反对搞污名化的做法。中方坚决反对任何利用病毒溯源问题搞污名化的言论。

我们注意到，美国国内各界已有不少有识之士公开谴责利用疫情搞污名化、发表种族主义言论的做法。

日本经济新闻记者：根据《经济学人》杂志刊登的一篇报道，中国有可能在南海设立防空识别区。这是否属实？你对此有何评论？

赵立坚：我不清楚这篇报道的信息来源。我要强调的是，每个国家都有划设防空识别区的权利，并根据所面临的空中安全威胁程度来决定是否划设防空识别区。

中方会根据自己在南海有关海域所面临的空中安全威胁，并综合考虑各方面因素，认真慎重研究有关问题。

总台央视中文国际频道记者：6月19日，法国、德国、英国外长就伊核问题发表联合声明，中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到欧三外长就伊朗核问题全面协议发表的联合声明。

中方始终认为，维护和执行好伊核问题全面协议是解决伊核问题的唯一正确途径。日前，王毅国务委员兼外长致函联合国秘书长和安理会轮值主席，强调全面协议业经联合国安理会第2231号决议核可，是多边外交的重要成果，也是国际核不扩散体系的关键要素。中国坚定维护安理会决议的权威性，坚定维护全面协议的有效性，安理会第2231号决议的所有规定都应得到认真执行。伊朗减少履行协议是美国极限施压的结果。我们敦促美方放弃单边制裁和“长臂管辖”，回归遵守全面协议和安理会决议的正确轨道。同时，全面协议各方应以切实措施恢复全面协议权利和义务的平衡。作为全面协议退约者，美国无权要求安理会启动“快速恢复制裁”机制。

我们注意到，欧三外长重申致力于维护全面协议，致力于全面落实安理会第2231号决议。认为对伊朗的极限施压战略无助于解决各方在伊核问题上的关切，单方面启动安理会“快速恢复制裁”机制的企图将在安理会引发严重后果，与维护全面协议的努力背道而驰，欧三不会支持。

中方愿同包括欧方在内的国际社会一道，恪守全面协议和安理会决议，维护多边主义，推动伊核问题的政治外交解决。同时，我们也将坚定维护自身的合法权益。

路透社记者：在中印加勒万河谷冲突事件中，中方伤亡人数到底是多少？

赵立坚：中印双方正通过军事和外交渠道对话解决有关现地问题，我没有需要发布的消息。

(责编：燕勐、杨牧)