马耳他中国文化中心会员在线分享美好中国印象

视频座谈会截图。

人民网布鲁塞尔6月22日电（记者 任彦）马耳他中国文化中心日前举办视频座谈会，会员们畅谈中国之旅感受，分享与中国的美好际遇。

马约翰·德曼纽作为2016年文化中心优秀学员访问了北京、河南等地。长城、老舍茶馆、故宫、天坛、鸟巢、龙门石窟、少林寺、甲骨文博物馆、美食小吃……，为期10天的行程让他陶醉其中、终生难忘。他感慨，第一次从现实中而不是媒体上了解中国和中国文化，真实感受到了中国的经济发展和科技进步。他特别提到，参观少林寺实现了他9岁时的梦想，进一步激发了他学习汉语的热情。

安托安·阿塔德酷爱中国文化，熟稔中国画绘画技艺，是文化中心的“铁杆粉丝”。他几乎每年都到中国旅行和访问，最近一次是在2019年，作为文化中心优秀学员代表访华。他体验了许多中国传统文化和非物质文化遗产，如茶艺、软木雕、唐三彩等，观赏了丰富多彩的少数民族表演。他说，“每一次的中国之旅都是我的人生财富，每到一处都会被博大精深的中国文化所吸引。”他拍摄了大量有纪念意义的照片及短视频，记录了他眼中的美丽中国。

马耳他顶级传染病专家尼维利·卡莱亚也是文化中心会员，他言简意赅地解释了新型冠状病毒的成因和传播以及马耳他的应对措施。他说，防疫最重要的任务是有效平滑感染人数的增长曲线，不致医疗系统负担过重。马耳他的成功防疫得益于很早就与中国联系沟通，以及马耳他民众的理解和配合。他感谢文化中心在疫情防范宣传方面提供的中文翻译帮助。

弗朗西斯科夫妇年事已高，由于技术原因不能亲自讲述，他们把在中国旅行的大量照片编辑成视频短片并撰写了解说脚本，让文化中心工作人员帮忙演示和讲述。北京胡同、兵马俑、大熊猫、西湖、桂林、大理、张家界，他们的足迹遍及中国各地；饺子、汤包、竹筒饭、凉粉、担担面、广场舞、中药、麻将，他们还体验了白族、纳西族、瑶族等少数民族文化习俗，身临其境感受中国文化的丰富繁茂；他们邂逅美丽、放飞自我、随遇而安、祥和悠闲的中国之旅，让大家羡慕不已。

克里斯蒂·米兹的中国之旅从上海出发，先后游历了西藏、四川等地。藏式宗堡建筑、中国熊猫都给她留下了深刻印象。“布达拉宫壮观肃穆，至今难以忘怀。”

“疫情让会员暂时不能来文化中心相聚，但文化和友谊时刻将文化中心和会员联系在一起。通过在线座谈，我们彼此关切，分享心得，在相互交流中守望相助，共克时艰。”文化中心主任杨晓龙对记者表示，在疫情期间，文化中心把活动平台“搬到”了线上，举办了一系列展示中华文化的活动，带领当地民众“云游中国”。

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