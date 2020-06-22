吉尔吉斯斯坦新冠肺炎单日确诊病例数创新高

人民网努尔苏丹6月22日电（记者 周翰博）比什凯克消息：根据吉尔吉斯斯坦卫生部发布的最新数据，21日吉全国新增205例新冠肺炎确诊病例，打破了疫情爆发以来，该国单日确诊病例数的最高纪录。此外，21日还新增3例死亡病例。

吉尔吉斯斯坦卫生部部长阿卜迪卡里莫夫22日对媒体表示，21日吉全国共检测了2289份样本，检出205例确诊病例。新增确诊病例分别来自首都比什凯克（82例）、楚河州（33例）、奥什市（25例）、奥什州（20例）、伊塞克湖州（10例）、贾拉拉巴德州（8例）、纳伦州（6例）、塔拉斯州（19例）和巴特肯州（2例）。在新增加的3例死亡病例中，2人出生于1952年，1人出生于1960年。

“检测机构已超负荷运转。因此，我们无法为所有有意愿的人进行新冠病毒检测。”阿卜迪卡里莫夫表示，由于近期确诊病例数快速上升，许多人要求进行病毒检测，“特别是在发现确诊病例的单位，几乎所有人都要求检测。很遗憾，我们的检测实验室有限，且已经超负荷运转，无法满足所有人的要求。”

关于是否会重启严格的隔离制度，阿卜迪卡里莫夫指出，逐步恢复经济活动后，吉国内疫情出现反弹，特别是最近几天，单日确诊病例数大幅上升，甚至达到205例的新高。如果这种情况继续下去，将考虑采取更加严格的隔离限制措施。

截至当地时间6月22日10时00分，吉尔吉斯斯坦累计确诊新冠肺炎病例达到3356例，康复2021例，死亡40例。

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