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新华国际时评：后疫情时代，中欧关系再出发

2020年06月22日16:32  来源：新华网
 

　　新华社柏林6月22日电 题：后疫情时代，中欧关系再出发

　　新华社记者张远 任珂

　　第二十二次中国-欧盟领导人会晤将于22日以视频方式举行。这是中方领导人同新一届欧盟领导人首次正式会晤，也是新冠疫情暴发后中欧之间最高级别的机制性交往。后疫情时代，中欧关系再出发，各界广为期待。

　　今年是中国与欧盟建交45周年。45年来中欧关系被不断注入新活力、赋予新内涵。而今，在中欧双方疫情趋向稳定之时举行的中欧领导人会晤，有着超出会晤本身的特殊意义。

　　疫情发生以来，中欧同舟共济，守望相助，携手抗击疫情，再次证明彼此是相互需要的伙伴。在中国疫情最严重时，欧洲多国向中国提供大批医疗物资援助。“投以木桃，报以琼瑶”，欧洲疫情暴发阶段，中国领导人多次与意大利、西班牙、德国、法国等国领导人通电话，协调沟通，传递抗疫信心。中国向欧洲多国派遣医疗专家组、援助医疗物资，为抗疫贡献力量。中欧双方在世界卫生组织等多边平台有效沟通协调，携手力挺多边主义，展现了责任与担当。

　　近一段时间以来，中欧双方疫情均逐步趋于稳定，正在稳步复工复产，中欧经贸合作成为稳定全球经济的重要力量。世界欣喜地发现，中欧班列冲破疫情阴霾，逆势增长，在维护产业链、供应链之余为欧洲战“疫”提供了有力帮助。许多欧洲企业复工后均把目光投向中国市场，大众汽车集团与江淮汽车集团签署多项合作协议，成为布局后疫情时代中欧经济合作的一个先行案例。

　　当前，后疫情时代的中欧合作正迎来新的关键当口。中欧关系如何再出发，此次中欧领导人会晤将给出答案，发出强音。中国驻欧盟使团团长张明指出，此次会晤有望进一步促进中欧双方战略互信和互利合作，提升务实合作水平，为疫情之后的双边关系发展指明方向，加强中欧在国际和地区事务中的协调配合，进一步彰显中欧全面战略伙伴关系的全球意义。

　　一段时间以来，“逆全球化”、单边主义、保护主义的杂音伴随着疫情暴发兴风作浪，不少人担忧全球化与多边主义的前景。而疫情给予世界的重要启示恰恰是，要开放而非封闭，要合作而非孤立，要多边而非单边，才能妥善应对包括疫情在内的全球性问题。对此，中欧有着相似的立场。

　　在此背景下，中欧关系再出发涵义深厚，意义深远。这是深化战略互信的再出发，是务实合作的再出发，是携手抗疫的再出发，也是多边主义的再出发。

(责编：于洋、刘洁妍)
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