玻利维亚将在9月6日前举行大选

新华社利马6月21日电（记者张国英）拉巴斯消息：玻利维亚临时总统阿涅斯21日晚在全国电视讲话中宣布，她颁布总统令，确定玻利维亚将在9月6日前举行大选，选举总统、副总统以及参众两院议员。

阿涅斯说，颁布上述法令是迫于党派政治压力，本届政府本该优先考虑新冠疫情之下人民的健康，但公民社群党、“争取社会主义运动”党等党派坚持要求在9月初举行大选。因此她别无选择。

玻利维亚选举原定今年5月3日举行，后因新冠疫情蔓延被推迟。本月9日，玻国会在“争取社会主义运动”党等党派提议下，表决通过了一项法案，将9月6日定为该国大选日。

阿涅斯认为，“争取社会主义运动”党等党派的决定主要考虑其“政治利益”。本月13日，阿涅斯以9月初处于玻利维亚新冠疫情高峰期为由表示推迟签署国会递交的关于大选日期的法案。而相关党派则认为，阿涅斯有意拖延大选，延长自己执政时间。

玻利维亚卫生部预测，到今年9月初该国新冠确诊病例估计将累计达13万例。截至目前，玻利维亚累计确诊24388例，死亡773例。

2019年11月，玻利维亚时任总统莫拉莱斯因陷入选举舞弊风波提交辞呈，并离开玻利维亚。时任参议院第二副议长阿涅斯宣布就任临时总统。新政府随后决定重新举行大选，日期定于今年5月3日。

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