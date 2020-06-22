新华社塔什干6月22日电 综述：疫情下中亚“一带一路”合作稳中有进

新华社记者蔡国栋 任军 关建武

眼下位于阿姆河和锡尔河流域的中亚地区，麦浪滚滚，瓜果飘香，各行各业的人们正忙着复工复产。与此同时，一列列被喻为“钢铁驼队”的中欧班列将急需的防疫物资、电气设备、建材产品和日用百货等运至当地，保证了产业链供应稳定。如今，中亚地区国家的中资企业一手抓防疫，一手抓生产，助力当地经济复苏，“一带一路”合作稳中推进。

6月15日，中国乌兹别克斯坦传统医学中心在乌首都塔什干开始试营业，这是中国与中亚携手打造“健康丝绸之路”的最新成果。中乌传统医学中心由江西中医药大学参与建设，内设有中药文化展示馆、体验馆、中医诊疗区、乌医诊疗区和远程会诊中心，可开展针灸、中药熏洗、中药贴敷、推拿、拨罐等传统中医特色服务。

中乌传统医学中心总经理黄维表示，受疫情影响医学中心施工延期，但在中乌双方施工人员共同努力下，终于迎来了试营业。目前所有准备工作都已就绪，只待疫情过后中国相关专家抵乌，便可正式对外营业。

在乌南部苏尔汉河州的沙尔贡煤矿现代化改造项目上，中乌两国施工人员正在抓紧实施矿井开拓巷道与采区巷道贯通的施工。2017年9月，由中铁隧道局总承包建设的沙尔贡煤矿项目开工。升级改造后，该煤矿产能将由过去每年16万吨提升至90万吨，成为乌最大的现代化煤矿。

沙尔贡煤矿项目部的管理人员王坚说，疫情期间项目部不断优化调整施工方案，保证项目施工生产正常推进，力争将疫情对生产的影响降到最低。

在哈萨克斯坦南部的江布尔州塔拉兹市，中国土木工程集团有限公司哈萨克斯坦分公司项目经理周丽东已驻守农业灌溉项目近半年时间。自今年2月项目开工以来，周丽东和团队带领近400名哈方工人辛勤奋战，修建分流水渠，从主河道阿萨塔拉兹河引水灌溉农田。

周丽东介绍，由于加强属地化管理，原材料和工人大部分来自当地，疫情对项目影响相对较小。在江布尔州“封城”结束后，项目迅速全面启动，目前已恢复正常建设，整个项目计划于明年夏天完工。“作为第一个在哈农业灌溉项目，我们希望通过这个项目积累农业领域经验，从源头上解决灌溉难题后，逐步形成从农产品种植、加工到出售的一条龙产业链。”

除了抓紧日常施工外，中国土木工程集团有限公司哈萨克斯坦分公司还向江布尔州50个贫困家庭捐赠三个月生活物资，受到当地民众好评。

在哈西南部的克孜勒奥尔达州，由中国建材国际工程集团有限公司作为总承包商的奥尔达玻璃厂正在加紧进行安装。该项目为中哈产能合作重点项目，设计年产量达19.7万吨，建成后将成为哈萨克斯坦第一条、中亚地区最大的浮法玻璃生产线。

项目负责人单旭表示，为做好疫情防控，项目部专门采购了围栏对施工区域进行划分，保证居住在厂内和厂外的人员避免接触。目前，项目工艺设备和公用工程安装工作正在进行中。待商业航线恢复后，大批中国工人将增援现场，承担玻璃厂核心熔窑和锡槽的安装工作，整个玻璃厂有望今年年底投产。

在吉尔吉斯斯坦，由中国路桥公司承建的吉第二条南北公路项目正稳步推进。这条公路的建成将有效缩短吉首都比什凯克与南部重镇贾拉拉巴德、奥什之间的路线距离，降低客货运输成本，提升中国物资通过吉尔吉斯斯坦的陆路通道向乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和哈萨克斯坦等周边国家的运输能力。

中国路桥吉尔吉斯斯坦办事处总经理助理张鑫说，第二条南北公路项目一期、二期工程已完成合同额的77.2%和85.2%。目前，中方施工人员也已返回吉尔吉斯斯坦。在遵守防疫要求的前提下，一期、二期项目即将全面复工复产；三期工程正在积极筹备中。（参与记者：张继业）

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