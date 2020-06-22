哥伦比亚首都：探探头，窗外更精彩

新华社波哥大6月21日电（记者高春雨）近日，哥伦比亚首都波哥大文化、娱乐和体育局在波哥大多个社区开展“往窗外探探头”活动，为疫情期间市民的居家隔离生活带来一丝乐趣。

这一活动特为大型居民区设计，居民足不出户，周末便可在自家阳台欣赏并加入到主办方在室外公共场所举办的舞蹈、戏剧、音乐、朗诵、跳操、健身等文体活动。波哥大文娱体局圣菲区协调员帕琼说：“人们隔离了这么长时间，需要释放压力，这些活动给大家带来一种真实、与众不同的感觉。”

此外，波哥大正在将这一模式推广到其他省市，以帮助人们度过隔离期，同时也为艺术从业者带来经济支持。很多居民在活动结束后会自发支付小费，感谢和支持表演人员。

音乐人科雷拉告诉新华社记者：“很明显，疫情导致聚会取消了，一些特殊日子的活动也没了，我们音乐人的日子过得有些难。因为有这个活动，人们能在家里支持我们。所以跟其他的艺术家一样，我特别感激。”

哥伦比亚政府14日再次延长全国强制预防性隔离政策至7月1日，在此期间进一步放宽防控措施，如延长老人和未成年人规定户外活动时间、未发生疫情的城市餐饮业恢复堂食、获批的国内航班可试行复航等。随着复工复产范围扩大，日新增新冠病例连日来波动上升。目前，哥伦比亚全国确诊病例的约三分之一都发生在首都波哥大。

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