歌声传千里 情谊抵万金

2017年，葡萄牙盲人法多歌手罗莎曾献唱北京

人民网北京6月22日电（符园园、鲁扬）2020年，一场突如其来的新冠疫情席卷全球，彻底打乱了人们的工作和生活秩序。为了防止疫情的蔓延和扩散，世界各国都相继采取了封锁边境、关闭商业场所、减少社交活动和居家隔离等防疫措施。疫情当前，不少街头艺人也面临着“断粮”的风险，葡萄牙法多音乐灵魂歌者多娜·罗莎就是其中的一位。

“葡萄牙开始采取第一阶段的封锁措施，对我来说是最困难的时候。我没办法出门唱歌，也无法与人接触。我的电视还坏了，没法关注我喜欢的新闻和故事，这让我觉得很沮丧，也很孤独。”近日在接受人民网书面专访时，罗莎这么说道。

今年63岁的罗莎，是葡萄牙著名的盲人歌者，擅长演唱葡萄牙最具代表性的传统民谣“法多”，长年靠在街头唱歌的收入来维持生活。因为疫情的影响，她无法外出演唱，几乎失去了收入来源。

得知罗莎的现状后，她的合作唱片公司Jaro发起了一项卖专辑募款的行动，希望能在经济上对她有所帮助。随后，Jaro在中国的合作伙伴——北京战马时代公司决定响应这项行动。

“我们就是纯粹地想帮助罗莎。所以经过考虑，决定通过专辑义卖的形式，让更多喜爱罗莎、喜爱法多的人参与进来。”提及这次义卖活动，战马时代创始人刘钊这么说道。

2017年，罗莎在中国举行首次巡回演唱会，刘钊负责了此次巡演活动，“当时国内知道法多的人比较少，但我们仍然希望将这种有着清晰的文化脉络、良好的艺术表达的音乐形式带到中国。”刘钊告诉人民网，许多中国歌迷通过这场演唱会认识了罗莎，并被她的声音所打动，当得知这次专辑义卖活动时，有的歌迷朋友一次买了80张，并嘱咐一定要将款项转给罗莎，帮她度过难关。

据刘钊介绍，这次爱心专辑义卖是通过出售一张线上数码专辑进行的，其中包括罗莎的5首歌曲，每张售价20元人民币。义卖活动最终卖出了380张专辑，筹得的善款全数通过Jaro公司转交给罗莎。

收到善款后，罗莎非常感动，并特意录制了视频向中国粉丝们表示感谢。“首先，我想表达能去中国演出的感谢之情，同时，我也感谢所有帮助我的中国人，在我个人因为全球疫情而无法工作时，对我伸出援手，感谢大家为我所做的一切！”

随着葡萄牙的逐步解封，罗莎的情况得到了缓解，她表示大家的帮助让自己感到十分安全，不再那么焦虑了，并再次向中国的歌迷朋友们表达诚挚的谢意：“虽然葡萄牙和中国的距离很遥远，但仍然有这么多中国朋友愿意帮助我，谢谢你们！”

对于中国，罗莎告诉记者：“中国留给我的所有回忆是美好而难忘的。 每个人都很善良、热情。 我喜欢中国的食物，花园的香味，还有中国人快乐的精神。如果未来有机会，我特别希望还能回到中国演出！”

(责编：刘叶婷、刘洁妍)