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综合消息：中东北非疫情仍在反弹 沙特病例高增长下仍解禁

2020年06月22日13:43  来源：新华网
 

　　新华社拉姆安拉6月21日电 综合新华社驻中东和北非地区记者报道：21日中东北非地区多个国家新冠疫情仍在反弹，防控压力居高不下。沙特阿拉伯在新增确诊病例高增长情况下仍宣布解禁。

　　沙特卫生部21日宣布，该国过去24小时新增确诊病例3379例，累计确诊157612例。当天，沙特所有地区和城市全面解除宵禁，并恢复经济和商业活动。

　　伊朗卫生部21日宣布，截至当天中午，伊朗新增确诊病例2368例，累计确诊204952例。伊朗卫生部长纳马基当天表示，伊朗仍处于第一轮疫情，但疫情在各地可能呈现不同的走势。

　　伊拉克卫生部21日说，该国当天新增确诊病例1646例，累计确诊30868例。目前伊卫生部已在全国设立了超过20个新冠病毒检测实验室，巴格达国际展览中心和体育馆改造的方舱医院将投入使用。

　　埃及卫生部21日说，埃及境内新增确诊病例1475例，累计确诊55233例。埃及高考21日起举行，超过65万名学生参加。埃及教育部长塔里克·舒基表示，有专业团队监测考生体温并监督考生保持社交距离。此外，考场外准备了救护车，用于运送疑似病例。

　　土耳其卫生部长科贾21日表示，土耳其当天新增确诊病例1192例，累计确诊187685例。据土耳其媒体报道，土耳其著名旅游景区卡帕多奇亚已开始接待当地游客。

　　以色列卫生部21日发布的数据显示，该国当日新增确诊病例145例，累计确诊20778例。以卫生部当天通知相关医院，要求做好立即重开新冠病房的准备。以总理内塔尼亚胡当天警告说，如果民众不坚持佩戴口罩和保持社交距离，政府将重新采取“封城”措施。

　　叙利亚卫生部21日宣布，该国新增6例确诊病例，累计确诊204例。自21日起，叙利亚约25万名考生开始高考。为保障疫情期间考试顺利进行，教育部采取了对考场消毒、让考生座位间保持安全距离等防疫措施。

　　一些中东和北非国家21日更新了累计确诊病例数：卡塔尔87369例，阿联酋44925例，科威特39650例，阿曼29471例，阿尔及利亚11771例，摩洛哥9977例，苏丹8580例，黎巴嫩1587例，突尼斯1157例，约旦1033例，巴勒斯坦1028例。（执笔记者：熊思浩；参与记者：涂一帆、陈霖、白平、李碧念、郑思远、陈文仙、杨元勇、苏小坡、王薇、黄灵、陈斌杰、马意翀、李良勇、冀泽、郑一晗）

(责编：于洋、刘洁妍)
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