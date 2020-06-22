新华社阿布贾6月21日电 专访：美国利用涉疆问题遏制中国发展的企图难以得逞——访尼日利亚阿布贾大学国际关系专家加利

新华社记者郭骏

“新疆事务纯属中国内政，美国利用涉疆问题干涉中国内政，与所谓维护人权毫无关系，其真实意图就是要遏制中国发展。”尼日利亚阿布贾大学国际关系专家谢里夫·加利日前在阿布贾接受新华社记者专访时表示。

针对美方将所谓“2020年维吾尔人权政策法案”签署成法，加利说，涉疆问题根本不是人权、民族、宗教问题，而是反暴恐、反分裂问题。中国近年来综合国力不断增强，全球影响力持续提升，美国担心全球主导地位受到威胁，利用涉疆问题遏制中国发展。

加利说，美国这些年在阿富汗、伊拉克等国侵犯人权行为人所共知，近来美国国内反种族歧视抗议示威也揭开其种族歧视和人权问题的冰山一角。“美国政府不顾迫在眉睫的本国人权问题，却对远在万里之外的新疆预防性反恐措施说三道四，这是要打击中国人民对国家发展的信心。”

加利表示，恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，对于受到极端主义思想影响的群体，中国政府采取职业技能教育培训等方式进行去极端化改造，让他们掌握一技之长、以便能够更好融入社会，实现个人发展，这种做法值得包括尼日利亚在内饱受恐怖主义、极端主义威胁困扰的国家借鉴。

曾在中国学习生活四年的加利说，作为穆斯林，他在中国期间感受到充分的宗教自由，在他当年就读的学校附近就有一座清真寺，他可以自由参加宗教活动。

加利表示，每个国家都有权按照适合本国国情的方式处理本国事务，新疆事务是中国内政，中国不会容许外国干涉。中国在反暴恐、反分裂事务上应继续坚持开放和自信态度，展示新疆真实的情况，向世界表明中国在反恐和去极端化方面的积极做法完全值得其他国家借鉴和学习。

加利认为，美国政界人士把指责中国当成一种获取政治资本的竞选策略不会得逞，更难以遏制中国发展。“正如中国领导人所说，中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。狂风骤雨可以掀翻小池塘，但不能掀翻大海。我相信中国的发展之路也是如此，不会轻易受到外界干扰。”

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