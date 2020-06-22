人民网北京6月21日电（记者刘歌）6月20日，由中国人权研究会指导、中国人民大学人权研究中心主办的“比例原则在疫情防控中的人权保障作用”国际网络研讨会举行，此次会议是中国人权研究会“全球疫情防控与人权保障”系列国际研讨会的第六场，旨在为全球疫情防控凝聚学术合力，为进一步推进全球的人权治理做出学术贡献。

研讨会开幕式由中国人民大学人权研究中心主任韩大元教授主持。中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂致开幕词，结合中国抗疫防疫经验，向参会的中外学者提出比例原则的人权保障意义以及需要研究的问题。考虑到时差原因，会议采取国内、外线上中英同传切换的形式，在上午和下午时段，分设了中国—北美、中国—欧亚两个分会场。

来自英国伦敦大学学院、德国慕尼黑大学法学院、德国马克斯·普朗克比较法与国际私法研究所、意大利欧洲大学研究所法学院、新加坡国立大学法学院、尼泊尔大学法学院、美国哈佛大学法学院、美国乔治城大学法学院、美国丹佛大学国际关系学院、加拿大麦吉尔大学法学院、澳大利亚墨尔本大学法学院的学者们，与中国人权领域的学者们展开学术对话，就比例原则在新冠肺炎防控方面的功能效用、经验法理以及合理边界、比例原则在新冠肺炎防控中的必要举措、利益衡量以及“后疫情时代”比例原则常态化的新挑战等问题进行研讨，40多位中外人权领域的专家学者参与发言。

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