相互支持 合作共赢（和音）

中非友好历久弥坚、永葆活力，其根本原因就在于双方始终坚持平等相待、真诚友好、合作共赢、共同发展

“面对新的机遇和挑战，中非比以往任何时候都更加需要加强合作。”习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上发表的主旨讲话，映照出中国与非洲相互支持的意愿和行动、合作共赢的使命和担当。当今世界正经历百年未有之大变局，人类正面临新冠肺炎疫情带来的严重危机和严峻考验。中非团结抗疫、共克时艰，坚定不移推进中非友好，为完善全球治理、应对全球挑战注入了正能量，为推动构建人类命运共同体树立了典范。

“根之茂者其实遂，膏之沃者其光晔。”中非从来都是命运共同体，共同的历史遭遇、共同的发展任务、共同的战略利益把双方紧紧联系在一起。中非关系是双方风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。长期的共同奋斗历程让中非人民结下了深厚的友谊，长期的相互支持铸就了一座又一座中非友谊的丰碑。面对疫情，中国和非洲相互声援、并肩战斗，充分彰显了中非患难与共的兄弟情谊；中非团结抗疫特别峰会成功举行并取得丰富成果，进一步彰显了中非相互支持的坚强底色。正如刚果（布）总理穆安巴所说：“困难到来时，谁与我们站在一起，谁是真正的朋友，我们心里清清楚楚。”携手抗疫是中非命运共同体的真实写照。

中非友好历久弥坚、永葆活力，其根本原因就在于双方始终坚持平等相待、真诚友好、合作共赢、共同发展。数十年来，中非友好深深扎根中非人民心中。非洲国家普遍认为，中国在对非合作中坚持义利相兼、以义为先。“对待非洲朋友，我们讲一个‘真’字”“开展对非合作，我们讲一个‘实’字”“加强中非友好，我们讲一个‘亲’字”“解决合作中的问题，我们讲一个‘诚’字”，习近平主席2013年3月首访非洲时提出真实亲诚的对非政策理念，为中非关系在新的历史起点上实现更大发展指明了方向，注入了动力。新冠肺炎疫情蔓延之际，非洲国家领导人和非盟委员会主席等积极参加中非团结抗疫特别峰会，非洲媒体第一时间报道峰会成果，非洲舆论积极解读习近平主席主旨讲话和峰会联合声明，充分表明中非友好顺大势、得民心。

中非关系要保持旺盛生命力，必须与时俱进、开拓创新。在中非关系发展的每一个关键时期，双方都能登高望远，找到中非合作新的契合点和增长点，推动中非关系实现新的跨越。近年来，从“十大合作计划”到“八大行动”，中非合作全方位发展；从新型战略伙伴关系到全面战略合作伙伴关系，中非关系不断迈向更高水平。疫情仍在全球蔓延，中国和非洲都面临抗疫情、稳经济、保民生的艰巨任务。中非双方及时倡议举行中非团结抗疫特别峰会，中方以四个“坚定不移”表明以实际行动践行承诺，并为国际抗疫合作贡献力量的决心。中非合作论坛共同主席国塞内加尔总统萨勒表示，通过举办中非团结抗疫特别峰会，“我们重申巩固非中友谊、构建命运共同体的愿望”。

坚定不移推进中非友好，将给世界带来更多稳定性和确定性。当前，国际关系中不公正不平等现象依然突出，保护主义、单边主义、霸凌行径逆流而动。中国与非洲传承和发扬传统友好，并把这一优势转化为促进团结、合作、发展的动力，有利于推动世界更加均衡、公平、包容发展，有利于建立相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。中非双方呼吁坚定支持多边主义，反对单边主义和种族主义，共同支持联合国和世界卫生组织在国际抗疫合作中发挥引领作用，共同反对将疫情政治化、病毒标签化。这些重要共识顺应时代潮流，有利于推进国际抗疫合作，有利于维护中非等发展中国家共同利益，有利于捍卫多边主义和国际公平正义。

“孤举者难起，众行者易趋。”国际社会迫切需要以团结、智慧、勇气，扛起历史责任，解答时代命题，展现时代担当。中国与非洲不断深化友好合作，推进中非全面战略合作伙伴关系高水平发展，携手构建更加紧密的中非命运共同体，必将不断为中非乃至世界的安全与繁荣作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 03 版）

(责编：崔越、刘洁妍)