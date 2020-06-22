护航中考　土耳其临时“封城”6小时

土耳其20日举行高中入学考试。为防止新冠疫情蔓延，土耳其数十座城市当天临时“封城”6小时。

土耳其政府6月初放松防控疫情的部分限制措施，疫情近日出现反弹迹象。

【临时“封城”】

土耳其阿纳多卢通讯社20日报道，当天160万名考生参加中考。为防止疫情蔓延，土耳其81座城市上午9时至下午3时“封城”。

土耳其卫生部长法赫尔丁·科贾先前解释，这项临时“封城令”主要是为防止人员聚集。

“封城”期间，陪孩子赶考的家长以及先前已经购买城际通行车票的人可以出行。超市和面包店可以营业。

阿纳多卢通讯社的视频画面显示，考生戴口罩排队接受安全检查，然后进入考场。考场备有口罩和消毒剂。安保人员戴口罩和手套。

土耳其教育部先前说，考场开放前会消毒，相关布置遵循保持社交距离规定。

6月27日和28日土耳其大学入学考试期间，土耳其全国还将施行6小时“封城”措施，护航高考。

疫情暴发以来，土耳其对部分省份施行周末“封城”。

【反弹迹象】

土耳其政府6月初起允许餐馆、咖啡馆、公园、海滩和健身房重新向公众开放，解除城市间通行限制措施，放松涉及老人和孩子的“居家令”。

鉴于近期土耳其单日新增确诊病例数呈增加趋势，土耳其卫生部16日要求全国81个省中，42个省的居民出门必须戴口罩。美联社17日报道，要求戴口罩的土耳其省份增至47个。

土耳其累计确诊新冠病例已超过18万例，死亡超过4000例。最新数据显示，需要使用重症监护病床和接受插管治疗的新冠患者有所增加。

土耳其卫生部16日发布的数据显示，土耳其连续4天单日新增确诊病例在1500例左右。

土耳其媒体先前报道，如果单日新增病例超过2000例，政府将恢复较为严格的疫情防控措施。（杜鹃）（新华社专特稿）

(责编：于洋、刘洁妍)