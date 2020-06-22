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西班牙结束国家紧急状态

2020年06月22日08:43  来源：新华网
 

　　西班牙国家紧急状态21日结束，同日向申根区国家民众恢复开放边界，7日1日起向其他国家和地区恢复开放边界。

　　西班牙3月14日宣布进入国家紧急状态，禁止民众非必要外出、关闭大部分商铺。紧急状态后来多次延长。随着疫情好转，各项防疫限制措施逐步解除，国家紧急状态21日结束。

　　重启旅游业对西班牙而言至关重要，旅游业收入对西班牙国内生产总值的贡献超过10%。

　　紧急状态结束后，一些限制措施仍将保留，将由各地视情况而定。全国范围看，多数学校仍然关闭，直至9月新学期开学；博物馆、音乐厅、影院、咖啡厅和餐厅等面临严格人数限制，这类限制预计将逐步放松；民众乘坐公共交通工具，进入商店等密闭公共场所仍需戴口罩，违者面临最高100欧元（111美元）罚款等。

　　由于疫情仍未结束，西班牙政府呼吁民众保持警惕。

　　另外，西班牙外交大臣阿兰查·冈萨雷斯·拉亚20日接受英国广播公司采访时说，西班牙将不再对来自英国的访客实施入境隔离政策，希望英方同等对待西班牙公民。

　　英国并非申根区国家，每年大量英国游客入境西班牙。申根区国家共26个，多数为欧盟国家，4个非欧盟国家为瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登。申根区内部以往允许人员自由通行，但新冠疫情暴发后，多国采取边界管控措施。（陈立希）【新华社微特稿】

(责编：于洋、刘洁妍)
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