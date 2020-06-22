巴尔强行解职检察官　“对峙”结束各有让步

美国纽约南区联邦检察官杰弗里·伯曼20日同意离职，为前一晚与司法部长威廉·巴尔突然强行解职自己引发的公开“对峙”划上句号。

伯曼2018年1月就任纽约南区联邦检察官，经手多起关联总统唐纳德·特朗普“圈内人”的调查和起诉，包括特朗普前私人律师迈克尔·科亨、仍在调查中的特朗普私人律师鲁迪·朱利安尼及其两名合伙人。

司法部长巴尔19日晚突然宣布，解除伯曼的职务，后者稍后公开声明拒绝离职。巴尔随即致信伯曼，搬出总统特朗普，称已经报请总统依据职权解除伯曼的职务。

巴尔在信中批评伯曼将“公众关注”置于“公共服务”之上，不满他将去职一事公开化。德新社报道，特朗普政府先前多次在周五晚间宣布一些重大解职决定，多针对不“配合”的要员。

按白宫和司法部安排，美国证券交易委员会主席杰伊·克莱顿将接替伯曼。在联邦参议院正式确认这一任命前，由新泽西州联邦检察官克雷格·卡尔佩尼托暂代伯曼的职务。

伯曼先前表态，在参议院确认总统所提名的人选之前，他不会离职，他主导的调查不会拖延或中断。不过，伯曼20日从巴尔那里得知自己的副手奥德蕾·施特劳斯将暂代纽约南区检察官一职后，同意离职。

“我知道在她的带领下，这个办公室杰出的（助理检察官）、调查人员、律师助理和员工将继续坚守南区检察官办公室廉正和独立的悠久传统。”伯曼说。

不过，司法部和巴尔的做法再次触发美国媒体质疑，一些民主党议员也通过社交媒体表达不满。

众议院司法委员会主席杰罗尔德·纳德勒19日通过“推特”向伯曼发出邀请，欢迎他下周出席一场围绕巴尔举行的听证会并提供证词。

不过，特朗普否认参与到这起解职检察官的事件中。他谈及解职伯曼的决定时回应媒体：“那确实由他（巴尔）做主，我没有参与。”（田野）（新华社专特稿）

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