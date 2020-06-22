中老铁路全线第二长隧道那科村隧道顺利贯通

人民网曼谷6月21日电（记者 孙广勇）老挝时间6月21日上午9时，由中铁二院勘察设计、中铁广州局承建的中老铁路那科村隧道顺利贯通。那科村隧道全长9296米，位于老挝北部原始森林地区，为中老铁路老挝境内段第二长隧道。

那科村隧道采用“进口+出口+两斜井+平导”组织模式施工，全隧穿越侏罗系砂泥岩地层，洞身发育4条断层带，最小埋深仅38米，全隧近4470米存在顺层偏压。

隧道自2017年5月份开工以来，先后遇到了隧道围岩变化频繁、顺层偏压、隧道涌水大、断层破碎带处理难度大等诸多困难。为了攻克上述隧道施工难题，中铁二院磨万铁路项目经理部技术人员积极深入现场，及时分析开挖揭示的地质条件以及超前地质预报资料，调整设计措施，以适应现场地质变化情况。尤其是自2020年初全球发生新冠肺炎疫情以来，老挝国采取封城、封省、封国等严厉防控措施，国内技术人员来不了，项目部现场人员有限，而那科村隧道正值建设关键时期，中铁二院项目部积极响应老中铁路公司号召，采取“强隔离、零感染、两不误”工作措施，做到生产、防疫两不误。现场配合施工人员白天跑工地，晚上做资料，加班加点，不辞辛劳，及时完成现场变更设计工作，为那科村隧道顺利贯通做出了贡献。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货共线单线铁路，计划2021年12月建成通车。

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