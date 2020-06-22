人民网>>国际

中老铁路全线第二长隧道那科村隧道顺利贯通

2020年06月22日08:38  来源：人民网-国际频道
 
中老铁路全线第二长隧道那科村隧道顺利贯通

人民网曼谷6月21日电（记者 孙广勇）老挝时间6月21日上午9时，由中铁二院勘察设计、中铁广州局承建的中老铁路那科村隧道顺利贯通。那科村隧道全长9296米，位于老挝北部原始森林地区，为中老铁路老挝境内段第二长隧道。

那科村隧道采用“进口+出口+两斜井+平导”组织模式施工，全隧穿越侏罗系砂泥岩地层，洞身发育4条断层带，最小埋深仅38米，全隧近4470米存在顺层偏压。

隧道自2017年5月份开工以来，先后遇到了隧道围岩变化频繁、顺层偏压、隧道涌水大、断层破碎带处理难度大等诸多困难。为了攻克上述隧道施工难题，中铁二院磨万铁路项目经理部技术人员积极深入现场，及时分析开挖揭示的地质条件以及超前地质预报资料，调整设计措施，以适应现场地质变化情况。尤其是自2020年初全球发生新冠肺炎疫情以来，老挝国采取封城、封省、封国等严厉防控措施，国内技术人员来不了，项目部现场人员有限，而那科村隧道正值建设关键时期，中铁二院项目部积极响应老中铁路公司号召，采取“强隔离、零感染、两不误”工作措施，做到生产、防疫两不误。现场配合施工人员白天跑工地，晚上做资料，加班加点，不辞辛劳，及时完成现场变更设计工作，为那科村隧道顺利贯通做出了贡献。

中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接项目，北起老中边境口岸磨丁，南至老挝首都万象。该铁路全部采用中国管理标准和技术标准建设，设计时速160公里，为电气化客货共线单线铁路，计划2021年12月建成通车。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved