特朗普重启首场竞选集会

美国总统唐纳德·特朗普20日晚完成美国采取严格防疫措施以来的首场竞选集会，地点选在疫情相对较轻的中部俄克拉何马州第二大城市塔尔萨的一处室内场馆。

这处场馆可容纳1.9万人，但当晚有数千空位。特朗普发表演讲，时长105分钟，谈及新冠疫情应对、当前全美反暴力执法与反种族主义示威活动以及经济、外交政策。

这是新冠疫情期间，全球规模最大的室内集会之一。疫情在美国暴发以来，美国确诊病例超过220万例，病亡大约12万人。

卫生专家建议避免举办大型人群聚集活动，但特朗普和他的顾问们坚持举办，认为重回集会演讲台有助特朗普重振士气、提升民意支持率并向共和党人展示竞选状态。

塔尔萨市政府官员原本预测会有10万人或更多人聚集到市中心。不过，美联社报道，在集会开始前几小时，到场民众数量低于预期，集会举办方取消了一旦人数过多而移至户外举行的备案。特朗普发表演讲时，场内约三分之一坐席空置。

活动举办方在现场发放口罩和免洗洗手液，但不强制要求与会者使用，入场者均接受了体温筛查。从现场看，观众席仅少数人戴口罩。

退休信息技术工人布莱恩·伯纳德称：“我不认为这（新冠病毒）比流感更严重。我都有大约15年没着凉感冒或感染流感，既然如此，我认为自己不会感染新冠。”

另外，特朗普竞选团队当天下午宣布，6名协助组织这场集会的工作人员新冠病毒检测结果呈阳性，“已经立即采取隔离措施”。

特朗普阵营联络官蒂姆·默托说，感染人员及其密切接触者不会参加集会。

按美联社说法，工作人员确诊的消息曝光发生在特朗普启程前往俄克拉何马州之前。不愿公开姓名的白宫和竞选阵营人员透露，特朗普就这一消息“走漏”迁怒助手。

这场竞选集会原定在6月19日美国“六月节”举行，但因引发争议延后一天。“六月节”又称自由日或解放日，一般认为是标志美国奴隶制终结的日子。举办地塔尔萨曾于1921年发生白人攻击黑人事件并引发骚乱，为美国历史上最严重的种族暴力事件之一。（庄北宁）（新华社专特稿）

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