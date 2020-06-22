意大利众议院外交委员会委员：国家之间的合作具重要价值

埃米利奥·卡莱里

意大利是欧盟国家中受疫情影响最早、最严重的国家之一。截至目前，意大利累计超过23万人确诊感染新冠肺炎。意大利国家统计局日前发布报告称，疫情对该国的生产、投资、出口、就业及消费等造成了一定的消极影响，今年意大利国内生产总值预计下跌8.3%。

本月初，意大利多个部委共同签署了振兴“意大利制造”，开拓海外市场的一揽子政策。意大利众议院外交委员会委员埃米利奥·卡莱里近日在接受记者采访时表示，意大利政府制定的这项特别计划将促进“意大利制造”的出口，预计拨款14亿欧元用于重塑和推广意大利品牌、发展电子商务以及加强对海外意大利公司的培训等。

卡莱里说，“意大利政府还将通过促进国家现代化进程、创造新的就业机会、优化公共行政效率以及发展绿色经济等一系列举措推动经济重启。意政府将支持开发新的基础设施项目以及高速列车的建设，鼓励发展电子支付和无现金支付技术，促进数字经济增长。”

该国经济与社会工作专家组近日向意大利总理孔特提交了《2020-2022意大利重启计划》，提出了涵盖税收、就业、教育科研、基础设施、公共管理等多领域的系列举措以促重振经济。其中有关推进电信网络、运输、能源等领域基础设施建设、加大对科技创新企业和科研单位的扶持等内容备受关注。

“意中两国在关注低收入人群、改善民生和就业等方面存在共识，意大利和中国的合作是建立在双方尊重彼此独立自主的政治主权和政治制度以及双方各自文明和文化之上的。我认为国家之间的合作始终具有重要价值。”卡莱里表示，意大利和中国都高度重视科学和高新技术的发展，这对于可持续发展和可再生能源利用具有重要意义。“意大利已实施了能够确保包括5G在内的网络安全的规则及标准，并且具备专业的网络安全防御体系。没有任何理由在设备供应方面对于已是欧洲市场领导者的华为公司实施歧视性限制措施。”

意大利是最早与中国签署政府间科技合作协定的西方国家之一。中意创新合作周举办十年来，推动双边技术对接5700余项次，达成合作意向近千项。2018年，中意合作研发的“张衡一号”电磁监测试验卫星成功发射。

卡莱里说，“意大利是北约成员国，但这并不意味着我们与其他国家达成贸易协议时应受到限制。意大利与中国正在进行非常活跃的双边合作，两国在贸易、互联互通、气候变化等方面具有共同利益。意大利和中国签署了共建‘一带一路’合作谅解备忘录、不断密切双边商贸关系，对于两国来说是互利共赢。”

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