中国驻欧盟使团驳斥欧洲议会涉港谬论

人民网布鲁塞尔6月21日电（记者 牛瑞飞）欧洲议会19日通过决议，对中国全国人大香港国家安全立法妄加指责。中国驻欧盟使团对此表示强烈不满和坚决反对，已向欧方提出严正交涉。针对决议内容中的谬论，中国驻欧盟使团发言人阐明中方立场。

发言人说，香港是中国的特别行政区，全国人大就香港国安立法，完全是中国内政。维护国家安全是一国生存发展的基本前提，包括欧洲国家在内的世界各国都不会允许国家安全立法存在缺失，没有一个国家会允许在其本国领土上从事危害国家安全的行为。欧洲议会有关决议是赤裸裸的双重标准，我们决不能接受。

发言人说，香港国安立法完成后，其现行的资本主义制度不会变，依据基本法享有的各项高度自治权利不会变，香港市民的生活方式也不会变。国安立法只会使香港的法律体系更加完备，社会秩序更加稳定，从而确保香港长治久安，“一国两制”行稳致远。

发言人指出，中国政府治理香港的法律依据是中国宪法和香港基本法。《中英联合声明》关于对港的基本方针政策是中方的政策宣示，不是对英方的承诺，有关政策已充分体现在香港基本法中，中方会继续坚持。《中英联合声明》中没有任何条款赋予任何国家或组织干涉香港事务的权力。

发言人表示，香港国安立法针对的是分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动等严重危害国家安全的行为和活动，以及外国和境外势力干预香港事务的活动，不仅不会影响香港广大居民依法所享有的各项权利和自由，而且会使香港居民的合法权利和自由在安全环境下得到更好行使。

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