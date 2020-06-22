强烈谴责美非洲裔男子遭暴力执法死亡事件

本报布鲁塞尔6月21日电 （记者张朋辉）日内瓦消息：6月19日，联合国人权理事会通过一项决议，对美国非洲裔男子乔治·弗洛伊德遭警察暴力执法后死亡事件表示“强烈谴责”，呼吁有关国家采取切实措施，促进和保护非洲人和非洲人后裔的人权和基本自由。

该决议名为《防止执法人员过度使用武力和其他侵犯人权行为，促进和保护非洲人和非洲人后裔的人权和基本自由》，由布基纳法索等国提出。决议对美国执法部门持续的针对非洲裔的种族歧视和暴力执法，及刑事司法系统中存在的结构性种族主义表示强烈谴责。

决议要求设立一个由人权理事会主席任命的独立国际调查委员会，负责查明系统性种族主义、涉嫌违反国际人权法和虐待非洲人和非洲人后裔有关的事实和情况，特别是导致非洲人和非洲人后裔死亡的事件，以期将罪犯绳之以法；决议要求联合国人权事务高级专员编写一份有关系统性种族主义和执法机构违反人权行为的报告，审查有关国家政府应对反对种族主义和平抗议的措施，并持续关注弗洛伊德之死的后续发展。

弗洛伊德遭警察暴力致死事件引发美国及多国持续抗议，以及各界对种族主义和种族歧视的关注。6月17日至18日，联合国人权理事会对弗洛伊德之死所暴露的种族主义、警察暴力等问题进行了集中讨论。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 16 版）

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