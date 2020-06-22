智利扩大经济救助计划

智利日前宣布一项经济救助计划，将在未来两年内投入120亿美元，用于加强社会保障和恢复就业与经济活动，以应对新冠肺炎疫情对经济造成的压力。

智利总统皮涅拉表示，这笔资金将用于进一步提高家庭应急收入计划的补贴标准，提高失业补助金水平并扩大其受益人群，增加对地方政府和社会组织拨款，设立特别基金以担负额外公共卫生开支等。

根据该计划，家庭应急收入计划补贴将从目前的每月6.5万比索（1美元约合816比索）增至10万比索，并在未来3个月内覆盖至80%的最脆弱家庭。该计划还将为基础卫生建设拨款5亿美元，为地方政府拨款1.2亿美元。相关资金还将用于恢复就业、为个体工作者和学龄前儿童的父母提供支持、鼓励创业和投资、为中小企业提供融资以及暂时减免税款等。

截至6月19日，智利累计确诊病例突破23.6万例。受疫情等多重因素影响，智利经济面临巨大挑战。智利中央银行6月17日宣布，将今年智利经济增长预期从负1.5%至负2.5%下调到负5.5%至负7.5%。据智利央行统计，智利经济今年4月萎缩了14.1%；由于首都大区和瓦尔帕莱索大区因疫情蔓延采取了大范围隔离措施，预计5月和6月经济受到的冲击将更大。

过去几个月来，智利政府已经推出约170亿美元的紧急经济救助计划，用于加强卫生系统预算、补贴贫困家庭收入、保障就业岗位、扶持个体和小微企业等。日前，智利劳动和社会保障部推出线上招聘平台，提供超过1.6万个工作岗位。该平台还提供免费的在线课程培训，提高求职者的职业技能。

智利政府对抗击疫情和恢复经济充满信心。皮涅拉说，智利政府已建立起卫生和社会两套保障体系，前者包括人员培训、病床升级、呼吸机采购等，后者包括保障最低工资、发放购物券、向中低收入家庭发放食品等。智利财政部长布里奥内斯说，为抗击疫情采取的预防性隔离等措施使得经济只能保持部分运转，但智利经济在结构上比较健康，疫情趋稳、逐步复工复产后，状况将会逐步好转。

英国咨询公司凯投宏观发表的研究报告显示，智利拥有更大的财政空间，可以采取有力措施应对经济波动，有望成为拉美地区经济复苏最快的国家之一。智利央行也表示，2021年智利经济有望实现4.75%到6.25%的增长。

（本报里约热内卢6月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 16 版）

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