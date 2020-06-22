菲律宾通过刺激经济复苏法案

菲律宾众议院近日三读通过总额1.3万亿比索（1美元约合50比索）的刺激经济复苏法案，为行业复苏和工人再就业提供支持。该法案中的6280亿比索将用于工资补贴和受疫情冲击企业的贷款偿付，剩余部分将用于卫生、教育和粮食安全领域建设。预计法案将创造300万个短期工作岗位，在未来3年内提供150万个基础设施建设工作岗位，为557万家中小微企业提供支持。

世界卫生组织的最新数据显示，截至6月20日，菲律宾累计确诊新冠肺炎病例28459例。疫情对菲律宾经济造成严重影响。世界银行日前预测，菲律宾经济2020年将萎缩1.9%。世行表示，菲律宾政府已经采取大规模财政刺激方案，但疫情尚未达到拐点，包括国内停工、游客减少、贸易和制造业中断以及金融市场的溢出效应等危机将持续造成经济下行。

菲律宾政府此前已紧急拨款271亿比索，用于相关部门抗疫以及对受疫情影响较重的领域予以支持。菲政府还通过公务员保险署向受影响的公务员和退休人员提供贷款，并从国有企业筹集资金。

菲律宾前参议长曼尼·维拉表示，菲政府正在推行“大建特建”计划，法案有助于创造更多就业岗位并增加部分家庭收入，抵消疫情的负面影响。在低通胀率和扩张性货币政策的支持下，基础设施和社会服务方面的公共支出不断增加，将助力菲律宾经济缓慢回升。

菲律宾众议长艾伦·彼得·卡耶塔诺表示，重新开放经济活动后，政府的投资将向受打击最严重的旅游业等部门倾斜，全力帮助中小微企业恢复活力，同时加快基础设施建设，力促经济在未来一两年内重新回到正轨。

菲律宾贸工部长拉蒙·洛佩兹近日表示，去年第四季度，菲律宾经济增长了6.2%，是地区经济增速第二的经济体。一旦从疫情恢复过来，菲律宾经济还能保持高速增长。根据世行的最新预测，菲律宾明年的经济增长率有望回升至6.2%。

亚洲开发银行高级经济顾问庄巨忠表示，疫情发生后，菲律宾等东南亚各国釆取了各种经济刺激措施，包括提供流动性、鼓励金融机构对企业贷款、对中小微企业提供直接财政补贴和信用担保、对失业人口和低收入群体提供现金救济等，防止企业大规模倒闭和金融体系崩溃。截至6月1日，东南亚国家的财政投入达到3120亿美元，相当于地区国内生产总值的10%左右，对稳定经济发挥了重要作用。

（本报曼谷6月21日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 16 版）

(责编：曹昆)