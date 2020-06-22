为战胜疫情作出“中阿贡献”

自首先报告新冠肺炎疫情到现在，中国人民经过艰苦卓绝的努力，有效遏制了疫情蔓延，进入了统筹推进疫情防控与经济社会发展新阶段。面对来势汹汹的疫情和经济复苏双重挑战，包括中国和阿拉伯国家在内的世界各国都在根据自身国情调整政策，争取早日战胜疫情，恢复正常生产和生活。

这场人与病魔的斗争带给我们最大启示是，各国人民的生命健康、发展进步从来没有像今天这样休戚与共、紧密相连；我们也从来没有像今天这样深刻意识到，各国生活在一个地球村，人类实际上是一个命运共同体。疫情面前，需要更加广泛的国际合作。沙特主持召开的二十国集团领导人应对新冠肺炎特别峰会和一系列专业部长级会议，都表达了对多边主义的坚持和对国际合作的支持。上个月举行的第七十三届世界卫生大会视频会议，则是国际社会在多边领域采取的又一有力行动。

中国和阿拉伯国家都是这场抗疫国际行动的积极贡献者。疫情发生以来，中国和阿拉伯国家坚持以民为本、生命至上，在防护、隔离、检测、救治、追踪等重要领域采取有力措施，努力化解疫情对经济社会发展的不利影响，取得了积极成果，许多阿拉伯国家的新冠肺炎患者病亡率比发达国家要低很多。中国与阿拉伯国家团结抗疫努力，是对人权的保护和尊重，也向世界展示了发展中国家团结的力量。

中华民族和阿拉伯民族都是重情重义的民族，用实际行动诠释着命运共同体理念。在中国抗击疫情最关键的时刻，阿拉伯各国领导人和阿盟、海合会等地区组织负责人纷纷向中方表达慰问声援，各国政府和人民以不同形式给予中方支持和帮助，阿方的友好情谊，中国始终铭记在心。在阿拉伯国家受到疫情冲击时，中国人民也感同身受，给予了真诚帮助和支持。据不完全统计，迄今为止，中国已经向阿拉伯国家提供了约840万个各类口罩、超过110万人份检测试剂盒和近30万件防护服，为17个国家和阿盟、海合会举办了卫生专家视频会议，向8个有紧急需求的阿拉伯国家派遣了医疗专家组，毫无保留地分享成熟的诊疗经验和防控方案。

不久前，应巴勒斯坦政府请求，同时考虑到巴方当前抗疫实际需要，中国政府向巴勒斯坦派遣抗疫医疗专家组。与此同时，中方还向联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处提供100万美元年度捐款，向工程处下属的医疗机构提供抗疫物资援助，并通过工程处向巴勒斯坦及约旦、黎巴嫩、叙利亚境内的巴勒斯坦难民提供帮助。上述行动体现了中国人民和巴勒斯坦人民及阿拉伯人民之间的深厚情谊。中阿抗疫合作的实践再次证明，中阿是彼此信赖、命运与共的真诚伙伴。

疫情的深层影响正在不断显现，也深刻影响着中国和阿拉伯各国。新的形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要携起手来，打造中阿命运共同体，团结应对当前和未来可能出现的各种挑战。

做好疫情防控是当务之急。双方可以继续加强信息分享，交流有益经验和做法，开展检测方法、临床救治、疫苗药物研发等合作。疫情面前，中方愿继续真诚地向阿拉伯国家提供力所能及的援助，帮助阿拉伯各国尽早控制疫情，共同取得抗击疫情的最终胜利。

双方要继续坚定推进“一带一路”建设，携手恢复经济社会发展。机遇与挑战并存，我们要探索新形势下发展战略对接和务实合作途径，加强医疗卫生、复工复产、民生发展等领域合作，将“一带一路”打造成一条发展之路、合作之路、健康之路。

双方应继续高举多边主义旗帜。共同支持世卫组织在全球抗疫合作中发挥应有作用，维护联合国的地位和作用，推动国际社会合作抗击疫情，为打好疫情防控全球阻击战注入强大正能量、作出“中阿贡献”。

作为中阿双方开展平等对话、加强务实合作的重要平台，中阿合作论坛自成立以来始终引领着中阿关系发展和各领域集体行动。目前，双方正在积极筹备举办论坛第九届部长会。期待双方通过此会，凝聚共识，齐心协力，精诚合作，努力打造中阿命运共同体，开创中阿战略伙伴关系更加美好的明天，使中阿友谊的硕果更好地惠及双方人民。

《 人民日报 》（ 2020年06月22日 16 版）

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