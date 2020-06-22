患难见真情 共同抗疫情

图①：5月25日，位于山东省曲阜市的韩资企业甫林电子线束切压车间内，工人在生产线上忙碌。

杨国庆摄（人民视觉）

图②：6月1日，在赤道几内亚首都马拉博，中国医疗专家组成员在一所收治新冠肺炎患者的定点医院，与当地医护人员进行交流。

新华社发

图③：4月14日，在一汽—大众汽车有限公司成都分公司车间内，工人正在忙碌。

新华社记者 李倩薇摄

5月26日，一列满载工业机械零配件、纺织品、光伏产品等货物的70个标准集装箱的中欧班列（海安—东盟），从江苏海安商贸物流园发往越南河内。

许丛军摄（人民视觉）

经过艰苦卓绝的努力，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果。统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，中国经济社会秩序加快恢复。中国始终秉持人类命运共同体理念，为推动国际抗疫合作作出重要贡献。各国专家表示，中国将为维护地区和世界公共卫生安全、推动全球经济复苏和发展发挥更大作用

为稳定全球供应链注入强大动力

（比利时）阿克塞尔·戈瑟尔斯

我一直密切关注全球范围内新冠肺炎疫情发展情况。如何应对重大突发公共卫生事件是对各国政府治理能力的一项考验。

疫情防控期间，中国政府和人民展现出强大的凝聚力，各级地方政府听从中央指挥，集中力量办大事；中国人民万众一心，积极配合疫情防控工作，有效遏制疫情蔓延。在国际上，中国积极推动全球抗疫合作，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能向其他国家提供支援。但是少数国家一些政客却歪曲事实，利用疫情做文章，诋毁和攻击中国，这是很不应该的。现在是携手共进退的时候，世界各国只有合作才能打赢抗疫战争。

疫情使世界经济面临考验。疫情冲击全球供应链，也考验着各国、各地区的经济韧性。中国采取强有力防控措施，有序推进复工复产，为稳定全球供应链注入强大动力。中国经济长期向好的基本面没有改变，中国依然是全球供应链重要枢纽，我始终对中国经济充满信心。

中国强劲的经济韧性体现了社会主义市场经济体制的优势。根据疫情防控形势变化，中国坚持正确处理政府与市场的关系，科学实施宏观调控。当前，中国的疫情防控已取得重大战略成果，中国经济社会秩序加快恢复。

今年是欧盟与中国建交45周年，双方在疫情防控期间守望相助，疫情过后也将继续携手向前。加强欧中经济合作一定能为全球经济复苏注入新动能。

（作者为欧盟亚洲事务研究所主任，本报驻比利时记者方莹馨采访整理）

为人类最终战胜疫情增添信心

（法国）皮埃尔·皮卡尔

新冠肺炎疫情传播速度之快、影响范围之大令世界震惊，这是需要全人类共同应对的战斗。中国抗击疫情的经验做法为各国应对公共卫生危机提供了借鉴，也为人类最终战胜疫情增添了信心。

疫情防控期间，中国始终本着依法、公开、透明、负责任态度，与世界卫生组织和其他国家及时共享疫情信息。在中国共产党领导下，从中央到地方、从社区到个人，每个人都在为战胜疫情而努力。“封城”、隔离、减少出行……这些果断有力的措施有效控制了疫情的扩散。中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，体现出中国制度的强大优势。

中国速度也让我深深震撼。不到两周时间建成两座各可容纳1000多张床位的集中收治医院，集中力量将一批体育场馆、会展中心等改造成16家方舱医院，调动全国医疗资源和力量驰援湖北。中国集中力量办大事的制度优势，是中国抗击疫情的一大法宝。

在共抗疫情过程中，中国力所能及地为国际社会提供了援助：捐助医疗物资、派出医疗专家组等，体现出中国践行人类命运共同体理念的实际行动。我十分认同习近平主席提出的构建人类卫生健康共同体倡议。在经济全球化时代，各国人民的生命健康紧密相连。这场疫情凸显了推动构建人类命运共同体的必要性和紧迫性。事实证明，只有团结互助才能最终取得抗击疫情的胜利。

中国全国两会不久前闭幕，我们看到了中国政府为稳定和发展经济所采取的下一步举措，也看到了中国实现既定脱贫目标的坚定决心。这将有助于增添外国投资者的信心。我们期待中国为推动全球经济复苏和发展提供更大信心和力量。

（作者为法国巴黎第八大学教授、中国问题专家，本报驻法国记者刘玲玲采访整理）

用实际行动维护全球公共利益

（希腊）乔治·佐戈普洛斯

坚持人民至上、生命至上——面对未知病毒的突然袭击，中国政府及时采取措施，有效应对疫情。

中国在短时间内初步鉴定出新型冠状病毒，向世界卫生组织提交新型冠状病毒基因组序列信息，在全球流感共享数据库发布，全球共享。雷神山、火神山医院拔地而起，一间间方舱医院迅速建成，全国范围内的迅速动员，这些果断、有效的措施令人印象深刻。

近年来，中国在公共卫生和医学研究等方面投入了大量的财力和物力，中国的公共卫生服务体系实现稳步发展。从抗击非典疫情到抗击新冠肺炎疫情，17年后的中国，有了更先进的医疗技术、医疗设施和更强大的医疗团队，形成了更成熟的应急机制，积累了更丰富的防控经验。中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，得到国际社会的广泛认可。

病毒没有国界。中国作为负责任大国，一直积极推进和参与卫生健康领域国际合作，例如2014年援助西非抗击埃博拉疫情、长期与艾滋病作斗争等。疫情防控期间，中国同国际社会开展交流合作，分享疫情信息，力所能及地为国际组织和其他国家提供援助。在全球的抗疫努力中，中国正在发挥重要作用。中国践行国际合作，用实际行动维护全球公共利益，为打造“健康丝绸之路”作出巨大贡献。

在抗击疫情的战斗中，国际社会保持团结合作至关重要。世界各国团结一致，在信息共享、政策协调等方面采取强有力措施，一定能有效应对疫情带来的挑战，最终战胜疫情。

（作者为希腊中国问题学者、法国尼斯欧洲研究所研究员，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

展现开放合作的积极姿态

（泰国）元 德

泰中一家亲，患难见真情。疫情防控期间，泰国积极向中方捐赠医疗物资，泰国社会各界也通过多种方式表达对中国人民抗疫斗争的支持。在泰国疫情严峻时刻，中国及时向泰国伸出援手，分享宝贵的抗疫经验，并提供泰国急需的医疗物资援助。

经过中国政府和人民的艰苦努力，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果。更令人钦佩的是，中国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，生产生活秩序有序恢复。中国的复工复产对于稳定东盟甚至全球供应链有着积极作用，中国将继续为区域及全球经济发展注入动能。

中国加快发展5G、大数据、人工智能等新一代信息技术，并将其深度应用于传统基础设施转型升级，推动医药生物、远程通信、跨境电商等产业发展，展现开放合作的积极姿态。

目前，泰国政府逐步开放商业活动，推动复工复产。泰国各界民众期盼全球疫情得到有效控制，国际人员往来恢复正常，欢迎中国游客再次来到泰国。我相信，疫情过后，泰中两国人民之间的交往将更加密切。

湄公河和澜沧江像纽带一样将泰中两国紧密相连，我们是命运共同体。我们共同面对过亚洲金融危机、非典疫情、印度洋海啸等重大挑战，我们始终同舟共济、相互支持。我相信，在携手应对新冠肺炎疫情之后，泰中友谊将进一步升华。

（作者为泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任，本报驻泰国记者林芮采访整理）

将健康理念融入各项政策

（巴西）路易斯·加尔旺

中国同拉美和加勒比国家举行的新冠肺炎疫情专家视频交流会，让我想起2016年在中国上海参加第九届全球健康促进大会的情景。当时，我作为泛美卫生组织的官员，参与了会议的组织工作。大会提及《“健康中国2030”规划纲要》，令我印象深刻。这一规划聚焦实施健康中国行动，提高全民健康水平。规划提出发展健康产业，推动健康科技创新，实现全民健康覆盖，促进社会公平。

自2016年以来，中国在医疗卫生领域采取了一系列重要的改革措施，细化落实规划纲要。例如，加快推进分级诊疗制度，发展公共卫生服务体系，健全全民医保制度等。同时，中国乐于同其他国家交流其在医疗卫生领域的改革措施，加强在医疗技术领域的创新合作。《“健康中国2030”规划纲要》得到有效落实，显示出中国政府把人民健康放在优先发展的战略地位，将健康理念融入各项政策。

新冠肺炎疫情是全球面临的严峻的公共卫生挑战。为成功应对挑战，各国需要树立健康观念，充分发挥科技在疫情防控和患者治疗中的支撑和保障作用。中国毫无保留地向国际社会分享经验。中国疫情防控阻击战取得重大战略成果，给各国战胜疫情带来了希望，也让世界看到将健康作为实现可持续发展的重要议题，会让世界在未来变得更美好和宜居。借鉴中国在健康领域的经验，重视可持续发展，我们就能够实现建设健康星球的愿景。

（作者为泛美卫生组织前可持续发展和环境健康领域负责人，奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会前主席保罗·布斯对本文亦有贡献，本报驻巴西记者朱东君采访整理）

为各国疫情防控提供重要参考

（哈萨克斯坦）古丽娜尔·沙伊梅尔格诺娃

新冠肺炎疫情在全球蔓延，对全球公共卫生安全造成巨大负面影响。在这场人类与未知病毒的战斗中，每个国家都无法独善其身。中国政府采取果断措施，取得了有目共睹的成效。中国经验让国际社会看到希望。

事实证明，中国政府严密的防控措施、中国人民的艰苦斗争和无私奉献，为遏制疫情蔓延作出了巨大贡献。除了果断采取应对举措外，中国还始终坚持依法、公开、透明、负责任的原则，及时向国际社会通报疫情信息，交流防控经验，为世界各国疫情防控提供重要的参考和帮助。

此外，大量新冠肺炎患者因在治疗过程中采用中医药疗法而痊愈，说明中医药在对抗新冠病毒方面大有可为。经过几个月的不懈努力，中国疫情防控阻击战取得重大战略成果。

每一次危机都是对国家政治、经济、社会系统的全方位考验。世界各国唯有相互支持、团结合作才能应对各种未知的风险。国际社会在此次抗击新冠肺炎疫情斗争中积累的经验，也将为各国提升防疫能力、加强公共卫生体系建设、更好地应对未知生物安全风险发挥积极作用。

全球抗击新冠肺炎疫情，曙光就在前方。我们应共同应对风险挑战，不断从中汲取前进的智慧和力量，携手开创人类发展更加美好的未来。

（作者为哈萨克斯坦中国问题研究中心主任，本报驻哈萨克斯坦记者周翰博采访整理）

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《 人民日报 》（ 2020年06月22日 17 版）

(责编：曹昆)